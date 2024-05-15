鹿希派顧牛肉麵店出意外！「鐵片插手掌」縫5針 吳宗憲心疼回應
綜藝天王吳宗憲因不捨「老唐牛肉麵」熄燈，砸4千萬買下品牌上個月開幕，復刻出自己高中時的老滋味，交給兒子鹿希派經營。不料，昨（14）日傳出鹿希派日前搬運食材時，左手掌不慎被電梯的鐵片刺傷，當場噴血送醫縫了5針，吳宗憲憂心兒子的手還要彈鋼琴。
記者薛羽彤／綜合報導
據《中時新聞網》報導，鹿希派經營老唐牛肉麵凡事親力親為，日前在搬運食材過程中，不慎被送菜電梯內壁的鐵片直接插入左手掌，當場血流如注緊急送醫，縫了5針之後裹著紗布，又回到店裡繼續上工，對於事業相當拚命。
據《三立新聞網》報導，對於兒子受傷送醫，吳宗憲憂心「應該是3、4天前了縫了5、6針。很擔心他彈鋼琴的手…」好在經過檢查僅刺中皮肉，沒傷到神經，吳宗憲也認為藉由這件事，讓鹿希派學習體驗一下自己的人生。
吳宗憲曾在受訪時透露，會將老唐牛肉麵交給兒子鹿希派打理，是因為他在實境節目《嗨！營業中》給爸爸吃了自己手做的土司，味道讓吳宗憲感到驚豔，詢問兒子願不願意接手老唐牛肉麵，之後鹿希派也親自去學習牛肉麵祕方，成為老唐牛肉麵第3代傳人。
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