快訊／Mike Conley因傷缺陣關鍵第五戰！灰狼出戰金塊戰力拉警報
NBA季後賽西區第二輪系列賽，明尼蘇達灰狼隊今（15）日出戰丹佛金塊，若灰狼贏球或金塊贏球就在系列賽以3:2聽牌，不過這場比賽也在賽前傳出，灰狼隊當家後衛Mike Conley因為右腳阿基里斯腱受傷，今天無法出賽，這也讓灰狼隊似乎成為「落水狗」，很難有機會在系列賽戰勝金塊，Mike Conley（康利）被認為是今年最佳隊友，36歲的他，今年才跟灰狼續約2年，簽下2100萬美金（約6.6億）的大約。
記者吳政紘/綜合報導
Mike Conley缺陣 灰狼要靠少主Anthony Edwards
Mike Conley在這系列賽場均18分，5.3助攻、4籃板，雖然他不是在內線殺進殺出的球員，但他主要可以扮演穩定的供輸角色。
Anthony Edwards13日對戰金塊，單場獨得44分，但因為外界還是看好金塊隊的實力堅強，加上是衛冕軍的優勢，反而讓灰狼隊陷入困境。
灰狼球團今年以2年2100萬美金（約新台幣6.6億元）和後衛Mike Conley簽下2年合約，確保他在本季結束以後不會進入自由市場。
根據美國媒體《The Athletic》報導，Shams Charania透露，Mike Conley無法在這場關鍵戰役上場，因此目前看好還是金塊有機會勝出。
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