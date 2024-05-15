梅莉史翠普獲終身成就獎！淚憶35年前奪坎城影后：以為事業結束了
第77屆坎城影展於台灣時間今（15）日凌晨開幕，今年74歲的好萊塢影后「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep），獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」，她泛淚回憶起快40歲那年，來坎城影展獲頒影后的時光，直說：「我原本以為我的演藝生涯要結束了！」時隔35年重返同一舞台，感觸深刻。
記者黃雅琪／綜合報導
坎城評審團主席葛莉塔潔薇、影后茱麗葉畢諾許，今日將坎城影展「榮譽金棕櫚獎」頒給梅莉史翠普，曾以1989年《暗夜哭聲》奪得坎城影后的梅姨，受到眾人景仰、獲長達2分鐘的掌聲鼓舞，上台領獎時還幽默假裝要走下舞台，接著又開心跳起舞來。
時隔35年重返坎城影展，典禮上也播放著梅姨從影生涯的回顧影片，她眼眶泛淚的說：「我像是坐在子彈列車裡看向窗外，看著我的青春飛入中年，抵達今晚我站的這個舞台。」提到上回來領獎時，梅姨當年快要40歲、已是3個小孩的母親，正值事業轉型期：「我原本以為我的演藝生涯要結束了！對女演員而言，這不是不可能發生的事。」
梅姨認為自己能繼續演戲，而且現在還能站在坎城影展舞台上，全因為這一路上與眾多才華洋溢的藝術家合作；致謝眾人對她的支持後，梅姨感性表示：「我非常謝謝你們沒有厭倦我這張臉，也沒有下了那班列車。」透露母親曾對她說：「『親愛的，妳會明白的，這一切都很快！』除了我的得獎感言，這太長了！」感性又幽默獲得全場掌聲。
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