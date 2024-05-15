錢櫃林森店大火奪6命！董座練台生一審無罪 電梯包商判3年徒刑
2020年台北市錢櫃KTV林森店大火案，造成6死67傷慘劇，台北地檢署依違反消防法、刑法過失致死等罪，起訴錢櫃負責人練台生、林森店經理翁珮雯、工程師黃思銘等7人，以及水平測量儀充電爆炸釀禍的電梯包商王聖傑；全案經由台北地院審理3年多，今（15）日練台生被控過失致死部分獲判無罪，王聖傑判刑3年。
記者孫唯容／綜合報導
其餘被告，林森店經理翁珮雯則被判刑1年2月、工程師黃思銘判刑2年、副店長張惠純判刑1年，皆緩刑4年；襄理陳思宏部分無罪，部分公訴不受理；林森店防火管理人謝勇奎也是部分無罪，部分公訴不受理。承租大樓的迪廣公司，依違反職業安全法判處罰金30萬元。全案可上訴。
回顧案發經過，2020年4月26日，經營林森店的錢櫃子公司迪廣公司，斥資近4000萬元在大樓內增設2部貫通地下2樓到地上10樓的電梯，包商工程行負責人王聖傑當天上午9點多，將1台雷射水平儀放在店內4樓角落儲藏室充電，結果引發火勢，加上店內消防設備未起作用，自動撒水設備、火警受信警示、排煙閘門等都沒有啟動，加上施工區內天花板都拆除，導致火勢、濃煙擴散到其他樓層和走道。
店內幹部、服務生也沒及時察覺疏散顧客，錢櫃內頓時陷入一片混亂，有人攀在外牆求援，所幸部分人聞到臭味驚覺失火，設法自救，或被好心人拍打包廂大門提醒，逃過一劫，不過事故仍慘釀6死67傷悲劇，成為北市少見重大公安事故。