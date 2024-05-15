高雄福華週年慶！住一晚3619元還送千元抵用券　烤鴨、甜品買1送1

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餐飲方面也有多種優惠，麗香苑自助餐有買大送小，平、假日只要一位大人帶一位七歲以下孩童用餐，就免費招待兒童，現省250元起，另外最受熟齡族喜愛的平日輕西餐，也有65歲以上可享優惠價499元還免一成服務費。飯店頂樓的Smile One精緻涮涮鍋，推出消費滿3,000元即送波士頓龍蝦乙隻兌換券(價值1780元)的超值優惠。
江南春上海料理餐廳目前正進行全新風貌改裝中，為了讓喜愛江南春的民眾在改裝期間還能一嚐掛爐烤肥鴨的風味，江南春於每週四~週日於5樓彩悅廳營業，週年慶活動期間加碼推出招牌烤鴨「買一送一」活動，只要內用單點消費滿3,000元含烤鴨料理，即可獲贈一張烤鴨兌換券，特別的是，此兌換券更能在江南春改裝完工後至全新風貌的餐廳進行使用。
珍珠坊廣東料理餐廳也同步推出限定港式甜品買一送一優惠；而位於飯店一樓的網美打卡熱點HOVII Café 也因應27週年慶推出指定料理優惠價270元的活動，像是干貝黑松露燉飯、小卷海鮮義大利麵、青醬雞腿義大利麵、麻油雞松露燉飯等熱賣款通通享優惠；另外，七賢吧則是推出了指定啤酒買二送一及烈酒六折起的優惠。
「福容大飯店 淡水漁人碼頭」也歡慶13週年，即日起～6月30日推出多重優惠。第一重「滿額抽大獎」：館內消費，單張發票每滿1300元，以此類推，可獲得一張抽獎券，獎項包含Perfun香氛體驗組、烤鴨券、下午茶券、住宿券等，最大獎是「星宇航空」台北-河內雙人來回機票。
第二重「指定專案同房入住兒童年齡總合13歲送消費抵用券」，每日限量10間，凡預訂以下四個住宿專案，包含瘋狂指定日、春遊淡水新花樣、擁抱夏日、旅展住宿券，同行入住者，為民國100年出生或同房 2位(含)以上兒童年齡總合為13歲，加碼送1300元館內消費抵用券。
第三重「親子體能館單日暢玩只要599元」，一天玩滿四場，價值1996元，300坪室內空間。第四重「觀景情人塔 買大送小」，以定價250購買成人票，贈一位13歲(含)以下兒童免費搭乘一次；全視野飽覽觀音山淡水河美景。第五重「麗 養身SPA課程60分鐘3200元享7折，加贈文青品茶乙客及溫泉大眾池乙次；第六重「田園西餐廳」週五六日自助百匯晚餐，四人同行一人半價。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！