直接訂日本旅館虧大了！行家「多1步驟」秒省3千多塊：已變成常態

高雄福華週年慶！住一晚3619元還送千元抵用券　烤鴨、甜品買1送1

▲高雄福華大飯店將迎來27週年慶，推出住房一泊二食優惠，平日雙人入住只要3,619元，送早餐還加碼餐飲千元抵用券。（圖／高雄福華提供）
▲高雄福華大飯店將迎來27週年慶，推出住房一泊二食優惠，平日雙人入住只要3,619元，送早餐還加碼餐飲千元抵用券。（圖／高雄福華提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄福華大飯店將迎來27週年慶，優惠活動搶先在五月中開跑，住房推出平日雙人入住只要3,619元，送早餐還加碼餐飲千元抵用券。另有麗香苑自助餐廳贈送兒童免費，還有Smile One精緻涮涮鍋消費滿3,000元，即送價值1780元波士頓龍蝦乙隻兌換券。另外，烤鴨與甜品也有買一送一優惠。而淡水福容也有週年慶優惠，即日起到6月底，指定專案同房入住兒童年齡總合13歲，送1300元消費抵用券，也有「田園西餐廳」週五六日自助百匯晚餐，四人同行、一人半價。

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高雄福華大飯店歡慶27週年慶，搶先推出客房及餐飲優惠活動。即日起~6月30日，推出「夏日食住同歡 週年慶住房專案」，週日~週五平日雙人入住只要優惠價3,619元，專案搭贈麗香苑豐富自助早餐二客，再送全館餐飲NT$1,000元抵用券。住宿期間皆可免費使用5F兒童遊戲室、游泳池、健身房等多項設施，免費停車、館內用餐可享平日85折/假日9折優惠等。提醒週六也可入住，每房需加收900元。住房專案每日限量需事先預訂，優惠不得合併使用，特殊節慶日不適用。

餐飲方面也有多種優惠，麗香苑自助餐有買大送小，平、假日只要一位大人帶一位七歲以下孩童用餐，就免費招待兒童，現省250元起，另外最受熟齡族喜愛的平日輕西餐，也有65歲以上可享優惠價499元還免一成服務費。飯店頂樓的Smile One精緻涮涮鍋，推出消費滿3,000元即送波士頓龍蝦乙隻兌換券(價值1780元)的超值優惠。

▲高雄福華飯店迎週年慶，麗香苑自助餐有買大送小優惠，只要一位大人帶一位七歲以下孩童用餐，就免費招待兒童，現省250元起。（圖／高雄福華提供）
▲高雄福華飯店迎週年慶，麗香苑自助餐有買大送小優惠，只要一位大人帶一位七歲以下孩童用餐，就免費招待兒童，現省250元起。（圖／高雄福華提供）
江南春上海料理餐廳目前正進行全新風貌改裝中，為了讓喜愛江南春的民眾在改裝期間還能一嚐掛爐烤肥鴨的風味，江南春於每週四~週日於5樓彩悅廳營業，週年慶活動期間加碼推出招牌烤鴨「買一送一」活動，只要內用單點消費滿3,000元含烤鴨料理，即可獲贈一張烤鴨兌換券，特別的是，此兌換券更能在江南春改裝完工後至全新風貌的餐廳進行使用。

▲江南春上海料理餐廳目前正進行全新風貌改裝中，選於每週四~週日改在5樓彩悅廳營業，週年慶活動期間推出招牌烤鴨「買一送一」活動，內用單點消費滿3,000元含烤鴨料理，即可獲贈一張烤鴨兌換券。（圖／高雄福華提供）
▲江南春上海料理餐廳目前正進行全新風貌改裝中，選於每週四~週日改在5樓彩悅廳營業，週年慶活動期間推出招牌烤鴨「買一送一」活動，內用單點消費滿3,000元含烤鴨料理，即可獲贈一張烤鴨兌換券。（圖／高雄福華提供）
珍珠坊廣東料理餐廳也同步推出限定港式甜品買一送一優惠；而位於飯店一樓的網美打卡熱點HOVII Café 也因應27週年慶推出指定料理優惠價270元的活動，像是干貝黑松露燉飯、小卷海鮮義大利麵、青醬雞腿義大利麵、麻油雞松露燉飯等熱賣款通通享優惠；另外，七賢吧則是推出了指定啤酒買二送一及烈酒六折起的優惠。

「福容大飯店 淡水漁人碼頭」也歡慶13週年，即日起～6月30日推出多重優惠。第一重「滿額抽大獎」：館內消費，單張發票每滿1300元，以此類推，可獲得一張抽獎券，獎項包含Perfun香氛體驗組、烤鴨券、下午茶券、住宿券等，最大獎是「星宇航空」台北-河內雙人來回機票。

第二重「指定專案同房入住兒童年齡總合13歲送消費抵用券」，每日限量10間，凡預訂以下四個住宿專案，包含瘋狂指定日、春遊淡水新花樣、擁抱夏日、旅展住宿券，同行入住者，為民國100年出生或同房 2位(含)以上兒童年齡總合為13歲，加碼送1300元館內消費抵用券。

▲淡水福容週年慶推出凡預訂指定專案，同行入住者為民國100年出生或同房2位(含)以上兒童年齡總合為13歲，加碼送1300元館內消費抵用券。（圖／淡水福容提供）
▲淡水福容週年慶推出凡預訂指定專案，同行入住者為民國100年出生或同房2位(含)以上兒童年齡總合為13歲，加碼送1300元館內消費抵用券。（圖／淡水福容提供）
第三重「親子體能館單日暢玩只要599元」，一天玩滿四場，價值1996元，300坪室內空間。第四重「觀景情人塔 買大送小」，以定價250購買成人票，贈一位13歲(含)以下兒童免費搭乘一次；全視野飽覽觀音山淡水河美景。第五重「麗 養身SPA課程60分鐘3200元享7折，加贈文青品茶乙客及溫泉大眾池乙次；第六重「田園西餐廳」週五六日自助百匯晚餐，四人同行一人半價。

▲淡水福容「田園西餐廳」推出週五六日自助百匯晚餐，四人同行一人半價。（圖／淡水福容提供）
▲淡水福容「田園西餐廳」推出週五六日自助百匯晚餐，四人同行一人半價。（圖／淡水福容提供）
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