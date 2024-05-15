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吳釗燮「林北戰到底」說引藍委不滿！蔣萬安：外界自有公評

▲外交部長吳釗燮獲封「魔法部吵架王」。（圖／讀者提供）
▲外交部長吳釗燮獲封「魔法部吵架王」。（圖／讀者提供）

記者呂炯昌／台北報導

外交部長吳釗燮近日為了國民黨立委徐巧芯揭露我國和捷克簽訂援助烏克蘭的密約，不惜與徐巧芯互槓，外交部對徐提告洩密罪，而被媒體封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」。吳釗燮更在社群媒體Threads表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」不過，「林北」說引爆藍營不滿。台北市長蔣萬安今（15）日被問到看法時表示，這樣的發言，外界會認為有失言的感覺，自有公評。

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蔣萬安今日出發前往日本東京進行4天訪問行程，上午在機場接受訪問。媒體詢問吳釗燮將接任國安會秘書長，用林北在社群上面發言，是不是有一點失格？以及副秘書長是林飛帆，會不會在未來的國安會不會變成一個抗中的明顯立場？

蔣萬安回應表示，這樣的發言外界會有認為失言的感覺，所以不管是外交部長或是未來國安會秘書長的職位，這樣的表達其實外界自有公評。更重要的是，大家對於新上任的政府確實有很高的期待，不管是在用電能源的政策，在積極回應各地方政府的需求以及怎麼樣提出福國利民的法案和朝野的溝通，以及面對現在在野是多數的國會，這些都希望能夠有良好的互動，才能夠讓國政推動得很順利，所以各方也都獻上祝福，也希望新政府推動各項的政策能夠更體察民意，貼近基層。

媒體追問，為了護航吳釗燮，13日國安局的副局長徐錫祥在立院備詢時甚至舉例說「他x的」，在法律上的見解不是髒話，因為他說有可能有各式各樣的情境？有可能是口頭禪等等？蔣萬安是律師出身，是否贊成他的觀點？

蔣萬安說，這樣的說法跟表達以及後續的各種詮釋，其實對民眾來講確實認為是有失言的，所以這個部分還是希望新任政府能夠針對問題好好就事論事，能夠不只是朝野之間，能夠有良性的互動溝通，對於基層民眾的心聲，關注的議題包括用電能源、包括各項交通網絡的建設等，都希望新政府能夠好好體察民意，來聆聽人民的心聲。

吳釗燮今日赴立法院備詢，並於會前接受媒體聯訪表示，有關於吵架王，並非他自己稱呼的，他解釋，上禮拜五最後一次跟外交部記者聯誼會，是記者送彩帶給他，當作幽默的禮物，「我歡喜接受他們的幽默，就這樣子而已」。

針對「林北」一詞連日遭到國民黨批評，吳釗燮說，這就是個人的看法，他來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼就是這樣，他強調，那個彩帶是記者聯誼會對他的幽默，他幽默呈現回去，沒有對任何人有不敬的意思。


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