吳釗燮「林北戰到底」說引藍委不滿！蔣萬安：外界自有公評

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蔣萬安回應表示，這樣的發言外界會有認為失言的感覺，所以不管是外交部長或是未來國安會秘書長的職位，這樣的表達其實外界自有公評。更重要的是，大家對於新上任的政府確實有很高的期待，不管是在用電能源的政策，在積極回應各地方政府的需求以及怎麼樣提出福國利民的法案和朝野的溝通，以及面對現在在野是多數的國會，這些都希望能夠有良好的互動，才能夠讓國政推動得很順利，所以各方也都獻上祝福，也希望新政府推動各項的政策能夠更體察民意，貼近基層。
媒體追問，為了護航吳釗燮，13日國安局的副局長徐錫祥在立院備詢時甚至舉例說「他x的」，在法律上的見解不是髒話，因為他說有可能有各式各樣的情境？有可能是口頭禪等等？蔣萬安是律師出身，是否贊成他的觀點？
蔣萬安說，這樣的說法跟表達以及後續的各種詮釋，其實對民眾來講確實認為是有失言的，所以這個部分還是希望新任政府能夠針對問題好好就事論事，能夠不只是朝野之間，能夠有良性的互動溝通，對於基層民眾的心聲，關注的議題包括用電能源、包括各項交通網絡的建設等，都希望新政府能夠好好體察民意，來聆聽人民的心聲。
吳釗燮今日赴立法院備詢，並於會前接受媒體聯訪表示，有關於吵架王，並非他自己稱呼的，他解釋，上禮拜五最後一次跟外交部記者聯誼會，是記者送彩帶給他，當作幽默的禮物，「我歡喜接受他們的幽默，就這樣子而已」。
針對「林北」一詞連日遭到國民黨批評，吳釗燮說，這就是個人的看法，他來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼就是這樣，他強調，那個彩帶是記者聯誼會對他的幽默，他幽默呈現回去，沒有對任何人有不敬的意思。