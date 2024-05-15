大谷翔平本季12轟出爐！超大號全壘打狂飛446英尺　差點飛進海裡

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大谷翔平第2個打席出現在3局下，投手Keaton Winn首球投出靠近紅中位置的88.7英里的失投滑球，遭到大谷翔平鎖定攻擊，結果敲出本季的第12轟。這發全壘打飛行距離達到446英尺，擊球初速也來到可怕的113.4英里，主播也看著這發全壘打大喊「飛向大海」，看似球已經飛進舊金山海灣裡，不過後續轉播畫面顯示，球落在全壘打牆後的觀眾席之間。
雖然在大谷翔平過去的開轟紀錄中，飛行距離446英尺甚至排不上前5名，但也足以成為近2年內甲骨文球場的最遠一轟。值得一提的是，大谷翔平也成功在大聯盟第25個球場開轟，持續創日本人在大聯盟的紀錄。
睽違6場開轟 緊追全壘打榜首
在亞特蘭大勇士、邁阿密馬林魚的系列賽中，連續3場比賽敲出4發全壘打後，大谷翔平已經連續5場比賽沒有開轟，且日前一度因背部不適而沒有出賽。前一戰回歸後，敲出2支安打逐漸找回手感，今日終於在暌違6場比賽後開轟。
大谷翔平本賽季共敲出12轟，在全壘打榜上和勇士隊的Marcell Ozuna、克里夫蘭守護者的Josh Naylor還有巴爾地摩金鶯的Gunnar Henderson並列全聯盟第2名，僅次休士頓太空人的Kyle Tucker的13支全壘打。
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