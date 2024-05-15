影／Tatum慶祝擊胸打太大力！Brown露出不爽神情　當事人打趣回應

大谷翔平本季12轟出爐！超大號全壘打狂飛446英尺　差點飛進海裡

▲大谷翔平本季12轟出爐！超大號全壘打差點飛進海裡，狂飛446英尺。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本季12轟出爐！超大號全壘打差點飛進海裡，狂飛446英尺。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平本季12轟出爐！洛杉磯道奇隊今（15）日作客舊金山巨人隊，日籍球星大谷翔平首打席敲成高飛球遭到接殺，不過第2個打席面對Keaton Winn的第1顆失投滑球，絲毫沒有猶豫地將球轟向右外野全壘打大牆外，飛上甲骨文球場著名的紅磚大牆，道奇1：0領先巨人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平本季第12轟　解鎖第25個球場

大谷翔平第2個打席出現在3局下，投手Keaton Winn首球投出靠近紅中位置的88.7英里的失投滑球，遭到大谷翔平鎖定攻擊，結果敲出本季的第12轟。這發全壘打飛行距離達到446英尺，擊球初速也來到可怕的113.4英里，主播也看著這發全壘打大喊「飛向大海」，看似球已經飛進舊金山海灣裡，不過後續轉播畫面顯示，球落在全壘打牆後的觀眾席之間。

雖然在大谷翔平過去的開轟紀錄中，飛行距離446英尺甚至排不上前5名，但也足以成為近2年內甲骨文球場的最遠一轟。值得一提的是，大谷翔平也成功在大聯盟第25個球場開轟，持續創日本人在大聯盟的紀錄。

睽違6場開轟　緊追全壘打榜首　

在亞特蘭大勇士、邁阿密馬林魚的系列賽中，連續3場比賽敲出4發全壘打後，大谷翔平已經連續5場比賽沒有開轟，且日前一度因背部不適而沒有出賽。前一戰回歸後，敲出2支安打逐漸找回手感，今日終於在暌違6場比賽後開轟。

大谷翔平本賽季共敲出12轟，在全壘打榜上和勇士隊的Marcell Ozuna、克里夫蘭守護者的Josh Naylor還有巴爾地摩金鶯的Gunnar Henderson並列全聯盟第2名，僅次休士頓太空人的Kyle Tucker的13支全壘打。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

詐騙大谷翔平5.25億！水原一平形式上稱無罪　兩眼無神出席法庭　

大谷翔平化身「腿哥」！僅花4.1秒上一壘　道奇主帥：他無所不能

大谷翔平回歸敲雙安！山本由伸5.2局失4分逃敗　道奇6：4勝巨人

大谷翔平、山本由伸沒加盟巨人！道奇教頭：他們穿藍色比較好看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生