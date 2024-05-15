藍白委立院議場前輪班備戰！黃國昌：5/17完成國會改革是社會期待
立法院會將在17日三讀通過國會改革五法，為預防綠營杯葛，國民黨團今（15）日宣布，從今日起直到17日，輪班守在議場。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午前往議場前、與藍委寒暄，並表示民眾黨已經排好班，將與國民黨夥伴們合作，兌現民進黨開的「芭樂票」。
記者陳佩君／台北報導
為讓國會改革五法順利在17日完成三讀，國民黨團上午開會完後，便前往議場前集合，宣布將從今日起直到17日，輪班守在議場。黃國昌上午也前往議場，與藍委握手、互相加油打氣。
媒體詢問，黃國昌是否會加入國民黨排班？黃國昌說，早上有質詢，本來今天中午要來，「民眾黨班都排好」；一旁的藍委則笑說，歡迎一起來！黃微笑表示，「謝謝，辛苦了！」
黃國昌表示，5月17日完成國會改革是台灣社會大家共同期待，希望那天會議順例進行，這兩天也與國民黨朋友，針對最後修正動議盤點，希望能取得最大共識，把國會改革這項重大法案，能本於最大善意、誠意，與中國國民黨夥伴們合作。
黃國昌批評，這項重要改革，民進黨已經跳票8年，民進黨已變成「芭樂黨」、開「芭樂票」，「我們517幫他兌現」。
至於何時加入排班？黃國昌說，質詢結束，先把質詢做完後，「這種重要的事情，大家一起來努力」。