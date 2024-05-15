哈日族嗨翻 ！日圓換匯現甜價0.2098元 換5萬元多吃13碗一蘭拉麵
雖然美元回落，但日圓兌美元升幅有限，在156.4附近震盪，加上新台幣兌美元早盤強升逾1角，並升破32.3元，32.257元，也使得日圓兌新台幣換匯價也再現0.20字頭，台灣銀行日幣現鈔換匯價今（15）日早盤再現「0.20字頭」，來到0.2098元，如若以換新台幣5萬元，與今年1月2日收盤價0.2217元相較，可以多換1萬2793日幣，在日本可以多吃13碗一蘭拉麵，選擇線上換匯還可更便宜。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布4月生產者物價指數（PPI）較前月上漲0.5%，美國Fed主席鮑爾認為數據好壞參半，不認為下一步行動是升息，但Fed必須更有耐心，讓高利率政策繼續發揮抑制通膨的作用，美元回落，美元指數一度跌破105，之後又拉回至105.02附近。
不過，即便美元回落，日圓兌美元回升有限，一度升至156.28後，目前又拉回至156.45附近，而新台幣在台股走激勵下，今日早盤升破32.3元，一度來到32.257元，強升1.58角，目前在32.282元震盪。
也由於新台幣升幅較大，日圓換匯價也更便宜，台銀日幣現鈔賣出價今日早盤也再現「0.20字頭」，來到0.2099元，若以換新台幣5萬元，與1月2日換匯高點0.2217元相較，當時只能換22萬5529日幣，現在可以換到23萬8322日幣，等於多賺1萬2793日幣，可以多吃13碗一蘭拉麵。當然，換匯想要更省及換到好價位，可善用線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶等。