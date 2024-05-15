蔡英文8年施政「國防外交」獲最高滿意度！最不滿意是「這政策」
總統蔡英文即將卸任，針對蔡英文8年施政滿意度，《鏡新聞》今（15）日公布最新民調，結果顯示有54.1%民眾滿意，38.5%不滿意；針對政策部分，國人對於國防外交滿意度18.6%最高，最不滿意則是以住房政策22.9%不滿意度最高。
記者王德蓉／綜合報導
根據《鏡新聞》今公布2024年5月政經民調顯示，蔡英文8年施政評價，有54.1%的民眾表達滿意，其中包括19.3%非常滿意以及34.8%還算滿意，38.5%表示不滿意，包括16.2%非常不滿意以及22.3%不太滿意，7.4%未表態。交叉分析顯示，在年齡層方面，40至44歲滿意度為61.9%，65至69歲滿意度最高，有64.6%，70歲以上滿意度63.7%，對蔡英文8年施政滿意度皆破6成。
而蔡英文8年施政當中，哪些政策面向滿意度最高？調查顯示，國人對於國防外交滿意度18.6%最高、次為性別平權滿意度18.2%、醫療衛生滿意度15.3%第三。在最不滿意的施政面向，以住房政策22.9%不滿意度最高，第二為經濟發展不滿意度為16.1%、第三為交通安全不滿意度14.2%。
本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年5月12日至5月13日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話541人、手機538人，共1,079份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台；經費來源：鏡電視。