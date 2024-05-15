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NBA季後賽／Brunson狂砍最高44分大爆發！尼克121:91溜馬取得聽牌

▲Jalen Brunson單場狂攻44分，尼克隊順利在東區系列賽以3:2聽牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson單場狂攻44分，尼克隊順利在東區系列賽以3:2聽牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA東區季後賽第二輪今（15）日由印第安納溜馬，作客紐約尼克主場進行「天王山G5」，尼克先發主力一掃前場低迷表現，先發共3人得分上雙，除了靠著Jalen Brunson狂砍全場最高44分，尼克中鋒Isaiah Hartenstein更是在禁區展現統治力，雖然全場僅拿下7分，但是抓下17個籃板（進攻籃板為12個），終場尼克就以121:91戰勝溜馬拿下天王山G5，系列賽取得3勝、2敗的聽牌優勢。

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尼克禁區展現統治力　比溜馬多抓下16個籃板

雙方在首節就展現進攻火力，但尼克靠著Jalen Brunson 9中5攻下10分，與中鋒Isaiah Hartenstein出戰8分鐘就抓下5個進攻籃板，帶領尼克在首節打出38:32的攻勢。

來到第二節溜馬火力熄火，反觀尼克靠著Jalen Brunson將火力再提升一個檔次，整節9中7獨拿18分，帶領尼克打出31:22的攻勢，上半場結束，由尼克取得69:54領先。

溜馬在上半場陷入苦戰的主要原因，不外乎就是在籃板鞏固不夠積極，上半場尼克就抓下27個籃板，其中包括12個進攻籃板，反觀溜馬只拿下11個籃板，其中2個為進攻籃板。

下半場尼克攻守俱佳　擋住溜馬的反撲

進到第三節溜馬在防守端有比較限制住尼克的進攻火力，雖靠著Tyrese Haliburton單節5中3攻下6分將落後分差縮小，但此節尼克依舊打出27:21的攻勢，帶著96:75領先進到末節。

來到末節溜馬開局一度打出8:0的攻勢，將分差所小至12分，但尼克隨即給予回擊，打出一波13:2的攻勢再度將分差拉開至20分以上，溜馬隨後也在比賽剩下3分鐘時將主力撤下投降，終場尼克就以121:91戰勝溜馬取得聽牌。

尼克防守策略奏效　成功封鎖溜馬主控Haliburton

尼克主帥Tom Thibodeau在G4輸球後，就透露球隊必須好好限制Tyrese Haliburton，不僅僅是不讓他在舒服的熱區得分，還要讓他無法串連溜馬的攻勢。

本場比賽Tyrese Haliburton上半場僅出手4次，投進2球拿下7分1籃板、4助攻，全場更是9投5中，拿下13分送出5次助攻。此戰尼克對於Tyrese Haliburton的防守策略，就是採用包夾逼他做出決策來分球，雖還是讓Tyrese Haliburton送出5次助攻，但整體來說尼克今（15）日比賽中，在防守Tyrese Haliburton可說是十分到位。

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