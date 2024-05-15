地表最強GB200談量產還太早？英業達法說會後臉綠、股價重摔逾6%
英業達昨(14)日舉行法說會，展望後市表示今年NB將成長個位數，估全年伺服器營收有雙位數增幅，而AI伺服器佔比有機會達到20%，雖然整體而言英業達對今年全年看法正面，營收可望超越去年。但「地表最強AI晶片」輝達GB200出貨狀況，英業達則坦言可能要到年底或明年才出貨，消息一出使英業達今（15）日股價重摔，早盤6.7%，來到55元，上午11點股價依舊臉綠，跌幅仍有6%。
記者許家禎／台北報導
英業達第一季營收1305.06億元，季增2%、年增9%；單季毛利率5.3%，季減0.4個百分點，年增0.4個百分點；營益率1.6%，季減0.4個百分點，年增0.5個百分點。稅後純益10.89億元，其中年增超過2成，每股純益0.3元。
英業達作為輝達最強AI晶片GB200的代工大廠，實際出貨情況也受到外界關注，但英業達坦言，GB200伺服器組裝複雜度提高，全球的供應商，都是依據輝達要求組裝成系統機櫃交貨給終端客戶，但目前產品才剛推出，GB200談量產可能還太早，直到年底產品出貨能見度都有限，可能要到年底或明年才能量產出貨。至於H200則拚第二季出貨、B100則預計年底出貨。
英業達去年AI伺服器佔整體伺服器比重約7%，總經理蔡枝安表示，今年一般型伺服器需求回溫，將成長3到5%，至於AI伺服器將是成長動力，估全年伺服器營收有雙位數增幅，而AI伺服器佔整體伺服器比重，有機會達到20%。