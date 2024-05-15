大谷翔平開轟！挑戰巨人特產「Splash Hit」　有望成為日本第一人

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「Splash Hit」是指巨人隊主場甲骨文球場右外野的「麥考維灣」（McCovey Cove），每當場外全壘打球掉進麥考維灣後，就會濺起水花，因此得名。
Splash Hit是巨人主場的一大特色，每當巨人球員擊出Splash Hit時，球場都會播放音樂，看台後方也將演出「水舞秀」慶祝，慶祝這一發大號全壘打，同時，球場牆上的Splash Hits也將自動累計。
自2000年該座球場正式啟用以來，已經出現63次Splash Hit，但至今還沒有日本選手成功挑戰，大谷翔平被認為是最有希望打出這一歷史性全壘打的日本球員。
來自亞洲的選手中，韓國強打秋信守曾在2020年8月2日轟出Splash Hit，同樣是來自韓國的崔熙涉也曾於2004年4月30日敲出Splash Hit。
值得一提的是，在63次的Splash Hit當中，現效力底特律老虎的日籍投手前田健太，曾在2017年9月11日被Denard Span扛出一發，成為紀錄的苦主之一。
Bonds專區 生涯扛出35發Splash Hit
史上第一支Splash Hit出現在2000年5月1日，由巨人隊傳奇球星Barry Bonds（邦茲）在對戰紐約大都會的比賽中擊出。而Bonds也是Splash Hit的紀錄保持人，生涯一共扛出35支Splash Hit。以客隊球員來看，擊出最多Splash Hit的球員為洛杉磯道奇隊的Max Muncy、紐約大都會隊的Carlos Delgado，以及亞利桑那響尾蛇隊的Adam LaRoche，各擊出3發。
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