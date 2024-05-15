520就職典禮空中全兵力預演 CH-47直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府
中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會將屆，國軍空中兵力今（15日）進行空中兵力組合訓練。清晨，由CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗率先進場，旋翼機隊緊跟在後，機隊緩緩通過目標區，接續是各型戰機5機編隊衝場，最後由雷虎特技小組施放彩煙，通過總統府前廣場上空，場面壯觀。
記者呂炯昌／台北報導
中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行。520就職典禮當天，國軍將出動陸、海、空軍各型軍機共52架飛越總統府上空向三軍統帥致敬。軍方在13日、今日、17日進行全兵力預演；19日合併大會預演，當天下午進行最後一次全兵力預演。
相較於13日因爲氣候不佳，僅國旗機隊2架直升機與3架F-16V戰機通過總統府上空，其餘均取消。今天的空中全兵力預演首先由空軍F-16V戰機、IDF經國戰機，以及陸軍UH-60M黑鷹直升機所組成的天候觀測機，分別於早晨6時30分、6時40分飛抵目標區，噴射發動機轟隆聲響劃過大台北地區上空。
7時9分由國旗梯隊登場，陸軍出動1架CH-47SD契努克運輸直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，由2架UH-60M直升機護衛組成國旗小隊，後方依序有3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及3架海軍S-70C反潛直升機各自編隊組成旋翼小隊，跟隨國旗小隊飛越總統府前方上空。這也是S-70C反潛直升機首次加入520就職典禮飛行表演行列。
最後由雷虎特技小組施放彩煙，通過總統府前廣場上空，場面壯觀。