男家中印鈔票指甲油畫防偽線　至少30張流入市面

高雄市夜市多家攤商、飲料店出現偽鈔，僅青年夜市就有5家攤商受害，警方清查影像確認不同人所為，高市警局鳳山分局獲報後隨即調閱監視器，鎖定柯姓嫌犯，利用柯嫌到前鎮夜市將其查緝到案後赫然發現，柯嫌租屋處就是個小型印鈔廠，且偽鈔的防偽標籤竟是塗上亮光指甲油。警方調查也發現目前流入市面約30餘張。警訊後依《偽造貨幣罪》移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
經高市警局鳳山分局鎖定犯嫌動態及住處後，於5月14日下午15時伺時機成熟展開拘捕及搜索。柯嫌（48歲、無業）租屋處查獲偽鈔一批、列表機5台、指甲油22瓶、裁紙機一台、平板電腦及手機等證物。
鳳山分局表示，柯嫌透過自行揣摩嘗試印製偽鈔，製程以彩色印表機將紙鈔列印正反面後，再使用指甲油劃線模擬真實防偽特徵製成偽鈔。柯嫌已經持續進行了約2個多月時間，使用偽造的假鈔在夜市進行消費變現，目前流入市面約30餘張。全案已依違反刑法偽造貨幣罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。
高雄市收到偽鈔店家包括鳳山區一間飲料店收到100元偽鈔，鳳山青年夜市也有5家攤商收到500元偽鈔，偽鈔紙質較薄、防偽線製作也很粗糙，甚至出現手寫字樣，造成攤商蒙受損失；青年夜市甜甜圈攤商發現1名可疑男子持500元偽鈔購買甜甜圈，男子因遭店家發現偽鈔後未得手離去。
警方呼籲，行使偽造、變造的通用貨幣、紙幣，可處三年以上十年以下有期徒刑，民眾不要因一時貪念而遭移送法辦，店家在收受紙鈔時應注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。