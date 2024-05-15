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三重滅門祖孫慘死！吳宗憲：堅決反廢死　不向邪惡的人權團體低頭

▲新北市三重發生祖孫滅門案，涉案的24歲張姓男子，案發後抱著愛犬「糯米」逃亡台中後遭逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲新北市三重發生祖孫滅門案，涉案的24歲張姓男子，案發後抱著愛犬「糯米」逃亡台中後遭逮捕。（圖／翻攝畫面）

記者何哲欣／台北報導

新北市三重區祖孫三代的滅門血案，死者劉姓老婦的二女婿涉嫌痛下殺手，犯案後逃往台中落網。國民黨立委吳宗憲說，不想灑狗血的去蹭新聞熱度，但一路以來他堅決主張死刑不能廢除。

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吳宗憲在臉書說，死刑可以縮減範圍，但是對於有故意殺人的條文千萬不能廢除，許多廢死團體只是站在悲劇之外，用一個觀眾的角度在評論被害人家屬，但有多少人是真的設身處地去為被害人發聲？

吳宗憲說，我國《憲法》是1946年訂定，很難想像那個年代的人會在《憲法》中設計不能死刑的理論，所以，在今日去探討死刑是否違憲，只是加諸現代人的謬論在《憲法》根本大法上，期待大法官們不要把自己的好惡、理想，建築在憲法解釋之上。

吳宗憲說，當年在學生時，他確實也曾對死刑是否應該存在而懷疑過，那個時候他的所有經驗都建築在課本及理論中，但理論是虛無飄渺，理論可以高談過論，但那不是真實。「自從分發擔任檢察官後，我再也沒有質疑，我再也不認為這個社會不需要死刑，因為我所有的經驗是建立在血淋淋的屍體上、在哀痛欲絕的家屬心情上。」

吳宗憲說，「被告在取走被害人生命時，有給他時間向家人告別？有給他機會免死？有給他選擇的機會？我想，都沒有吧。所以我對被告生命權最大的讓步，就是讓他能接受完整且不計成本的訴訟保障、完整的人性尊嚴，在生命最後一刻能跟家人告別，能吃頓飽飯，換上乾淨的衣服，當窮盡這一切之後，死刑的執行，我心中一點愧疚都沒有。」

吳宗憲喊話，請記得，原諒被告是被害人家屬的權利，絕對不是義務，拜託請不要用道德大帽去扣他們。殺生為眾生，死刑的存在絕對有其必要性，被害人的生命權本不該輕於加害人生命權。「我不會向邪惡與錯誤的人權團體低頭，對好人更好，對壞人更壞，這是從來沒變動過的意志。」


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