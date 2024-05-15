藍白517闖關國會改革法 民進黨團：我們還有48小時、嚴陣以待
國民黨與民眾黨為求周五院會表決通過國會改革法案，從今（15）起至周五將在議場前輪班，此外環島高鐵、花東快建設特別條例草案也不排除在同一天表決通過。對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，如果要強行表決通過，請在立法院長韓國瑜協商之際先被充分討論，更呼籲韓國瑜當院長不過3個月，難道要沒收自己的協商權限淪於過水嗎？更呼籲民眾要一起反制，也喊話國民黨停止蠻橫閹割民主的行為，「我們還有48小時，民進黨絕對嚴陣以待，做足準備。」
記者陳威叡／台北報導
對於藍白聯手擬在周五院會表決通過國會改革法案、環島高鐵與花東快建設特別條例。對此吳思瑤表示，國會改革與錢坑法案，到目前為止在相關委員會都沒有逐條討論，而表決前的最後一關，就是院長韓國瑜所主持的朝野協商，這是委員會被沒收後的最終補課機會。
吳思瑤重申，如果相關法案沒有討論就要強行表決，這將是台灣民主史上最蠻橫、野蠻、無視民意與踐踏民主的處置，更呼籲院長韓國瑜，「立法院要繼續失靈下去嗎？」若要強行表決，請在協商先行被討論。
吳思瑤說，過去前院長王金平議案經過N次協商，而韓國當院長不過3個月，卻要沒收自己協商的權限淪為過水嗎？最後呼籲民眾要一起反制，也喊話國民黨停止蠻橫閹割民主的行為，「我們還有48小時，民進黨絕對嚴陣以待，做足準備。」