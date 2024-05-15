細菌量不下馬桶？英國汽車零件商研究：逾10年汽車駕駛座最髒
對許多通勤族來說，開車出門是日常生活的一部分，但車內衛生環境如何維持，考驗著車主和使用者們。英國汽車零件經銷商近期公布一項研究稱，檢測了逾10年的車輛內的細菌含量，在車內空間8個區域進行採樣，結果發現，有6處細菌量比馬桶座還多。
國際中心顏得智／綜合報導
根據每日郵報報導，英國汽車零件經銷商「LKQ Euro Car Parts」進行一項研究，針對2007年的奧迪A3、2011年的Mini Hatchback和2010年的日產Qashqai等三種車款進行細菌含量檢測，研究團隊將培養微生物的「瓊脂」（Agar）浸片，放在車內的通風口、按鈕等8個地方長達15秒，接著在30°C的溫度下培養一周，促進細菌生長，進一步檢驗細菌含量。
一周後的結果顯示，8處採樣地方，有6處的細菌數量比馬桶還多，其中又以駕駛座椅的情況最多，培養出多達107個細菌群，接著依數量依序是安全帶、手煞車、汽車內側門把、排檔桿，至於最常碰觸的方向盤反而不多，對比之下，馬桶座墊平均只會有30個細菌群。
在英國國民健保署工作多年的學者黛博拉李（Deborah Lee）表示，建議車主應留意車輛的清潔，如果車輛缺乏適當的清潔，人們可能會被感染，感染也可能再度復發，報導提到，過去的研究調查顯示，車主平均每三個月才清潔一次汽車。