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好天氣持續到週末！下週二「水氣增多、鋒面報到」　全台都會下雨

▲氣象專家賈新興指出，下週二（5/21）開始水氣增多，雨區明顯擴大，下週三後全台都有降雨機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象專家賈新興指出，下週二（5/21）開始水氣增多，雨區明顯擴大，下週三後全台都有降雨機率。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

本週台灣水氣較少，一直到週末的好天氣大家要多多把握！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，下週二（5/21）開始水氣增多，雨區明顯擴大，且主要集中在台中以南，下週三（5/22）更多水氣移入，預估午後全台各地有局部短暫陣雨，意味著台灣要進入梅雨季較多雨的時段，雖然水庫和現有機會緩解，但民眾外出仍要特別留意。

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賈新興表示，明（16）日東北季風增強，北海岸、基隆、東北角有零星短暫雨，午後南投以南山區有「零星短暫雨」，週五至下週一（5/17至5/20）各地天氣大致穩定。

其中在週五、週六兩天環境偏東風，週五午後山區會有「零星短暫雨」，週六午後南投以北山區及宜蘭、花蓮有「零星短暫雨」，週日受台灣東北方低壓環流影響，環境吹偏東北風，因此迎風面東北角有「零星短暫雨」，午後宜花東山區有「零星短暫雨」。

▲本週末前天氣趨於穩定，較明顯變化是下週二，全台都會開始有雨勢出現。（圖／中央氣象署提供）
▲本週末前天氣趨於穩定，較明顯變化是下週二，全台都會開始有雨勢出現。（圖／中央氣象署提供）
較明顯的天氣變化落在下週二，水氣增多的情況下雨區明顯擴大，當天午後北部山區、台中以南及東半部都有「局部短暫陣雨」。

下週三水氣進一步移入，除了嘉義以南沿海有局部雨外，午後「全台各地有局部短暫陣雨」，下週四（5/23）日台南以北有局部雨，午後苗栗以南及宜花也有局部短暫陣雨，下週五（5/24）日苗栗以南沿海有局部雨，午後高雄以北及宜花有局部短暫陣雨。

此外，賈新興補充，在週六晚間，菲律賓東方海面有30%至40%「熱帶性低氣壓」生成機率，但整體發展條件不太好，要形成颱風的可能性偏低。

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