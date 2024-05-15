今年梅雨正常偏少　黃偉哲籲節水、防汛、孳清一起來

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黃偉哲也憂心地說，臺南市易淹水面積占全國1/3、居全國之冠，極端氣候下常造成抗旱同時必須防澇的雙重困境，他呼籲民眾珍惜水資源、提升再生水使用率，並同步要求市府團隊加強防汛熱點整備工作，備妥相關機具與備料，讓臺南市能平安度過旱澇連襲的複合式災害威脅。
秘書長兼災防辦主任方進呈指出，為紓解旱澇急轉的困境，強化水資源調度，經濟部「珍珠串計畫」投入127億元、耗時5年、全長約27.33公里的曾文南化聯通管最快將於5月20日試通水，未來曾文水庫可往南聯通至南化淨水場，也能送水到高屏堰供水至高雄；而甲仙堰引水蓄存於南化水庫，多餘水量亦可北送至烏山頭水庫，日調度量達80萬噸，未來將能有效強化嘉義、臺南、高雄區域的供水穩定度。
災防辦執行秘書王雅禾強調，臺南地區將進入高溫潮溼的梅雨季，各區公所及相關局處都已做好防汛整備工作，並定期召開災防會報、防汛整備會議，與社區、國軍、管線單位等府內外防災編組成員均保持良好的橫向聯繫，秉持「無恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神超前部署、嚴陣以待；同時也提醒民眾，即將進入登革熱好發時節，降雨過後務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，避免登革熱疫情捲土重來。