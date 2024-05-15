Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華徵展起跑！助地方產業數位轉型

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帶著花蓮縣政府對在地新創培育的成果，與Meet創業小聚累積的社群能量、資源鏈結與策展經驗，讓Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華再現創新創業社群力與凝聚力。為使展會能匯聚更多新創團隊，Meet創業小聚即起至6月30日啟動參展報名活動，採報名審核制，無需參展費用。
雙論壇國際講者站台 讓世界看見花蓮創新創業
延續去年「國際青年創業論壇」與「永續成長的明日商業論壇」雙論壇邀請來自日韓講者的國際視野，今年的「全球創業趨勢論壇」將帶來自海內外等不同創業經驗，期待將創業視角藉此被擴大，同時刺激地方創新創業發展。其中，來自日本In-outbound仙台・松島營運長暨首席行銷官工藤雅教，將帶著311地震災後重建的「DMO（觀光地管理及行銷組織）」架構，一同與花蓮探討地方創生轉型的契機。
另外，Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華也為創業家們提供多元且豐富的交流舞台。從「創業家開講」不只分享解決方案與營運方向，也能跟與會講師互動為品牌下一步找出新契機，同時讓台下聽眾更了解花蓮創新創業的趨勢脈動，創造雙向溝通。今年，更將首度帶來「產業主題媒合會」，嘗試將創投與資源引入為新創團隊開啟成長大門，藉由一對一洽談對話，創造團隊與企業合作之餘，也讓團隊能有機會獲得更多資源，為營運成長下一步埋下伏筆。
雙品牌策展 多元內容實現越在地越國際
今年，Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華將以花蓮新創為核心規劃「產業主題專區」，其中包括美好生活、永續ESG、旅創 Workation與數位創新四大主題，藉由企業與新創單位加上國際新創東進，與花東在地單位共融共創，呈現百花齊放的生態系榮景；此外，預見軟實力其實是勢在必行的新商業模式，因此發動「生活風格展區」，網羅文創質感選物、老新文化技藝、自然滋味體驗、咖啡茶水飲品、輕食甜點烘焙、百分百素等子項目，希望從文創產業一窺花蓮創新創業的豐沛能量。
🟡產業主題專區
1、美好生活：打造更好的生活，從能源、醫療、健康照護到災防領域。訴求減塑零碳、環保有機、再生節能、韌性循環的嶄新世界。
2、旅創Workation：更好的城市體驗，從古蹟老屋修繕、 觀光景點活化、飯店旅宿服務創新、到打造在地人／觀光友善的系統服務體驗開始。
3、永續ESG：為了生產更好、更環境友善的食物，用科技方式進行更有效的產製或減少浪費的食農產業，無論是針對林漁畜牧養殖業，及地方餐飲創業等。
4、數位創新：從AI人工智慧、IoT物聯網到數位內容、行銷科技，解決方案能助產業數位轉型，賦能並強化產業韌性。
🟡生活風格展區
1、文創質感選物：包括木工石材金屬工藝、食器花器織品、紙材布料古著、包鞋配件飾品與洗沐香氛淨化等
2、老新文化技藝：現場創作，如毛筆、插畫、似顏繪、占卜算命等
3、自然滋味體驗：地方農作野菜蔬果、醃釀漬物、地創產品、在地景點工作坊與生態體驗，展現地方特色
4、咖啡茶水飲品：現場即飲的咖啡、手搖茶水、果汁、氣泡或其他特調飲，凸顯小農經濟
5、輕食甜點烘焙：現場即食的甜點、鹹食、烘焙、蛋糕、冰品、零食等，呈現出地方飲食的多元樣貌
6、百分百素：全素無肉的甜點、鹹食、植栽小嶼如多肉植物、微型花藝