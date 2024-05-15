桃園月停40次電！民眾黨「三問賴清德」批：能源政策錯誤

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吳怡萱表示，即將卸任的經濟部長王美花說，台灣修復電力最有效率，就是在欺騙人民，不正視能源政策問題，玩文字遊戲騙大眾。近來各地跳電事件頻傳，桃園一個月跳電40次成為「重災區」，台電一句「桃園停電是因為建設多」，幾乎說明了我國的供電穩定跟不上國家發展步調，那是否都不要發展建設，不然一建設就跳電？要讓人民在建設產業跟民生用電間做取捨，大家要決定要台積電還是民生用電，是政府逼人民抉擇、製造對立。
吳怡萱說，過去的金雞母，台電目前卻累積虧損達4000億，經濟部只會不斷向人民要錢，每年補貼上千億，結果光電風電弊案頻傳，綠友友吃香喝辣，人民向政府抗議卻被檢討「爽用3Ｃ產品」，政府錯誤能源政策，卻要大家共體時艱、勒緊褲帶。吳怡萱問，民進黨智庫副董事長童子賢表態核二核三要延役，並引進新型核電廠，這是否代表賴清德的聲音？希望賴清德不要把責任推給企業、推給在野黨，請賴清德不要測風向。
台北市議員張志豪指出，去年9月才剛發生屏東明揚大火案，4名消防弟兄殉職，6名員工死亡、111人受傷。我們看到12年來，共18名消防員殉職，蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦都去致哀過，消防員訴求組工會呼聲一直未停。去年正在選總統的賴清德，9月24日在臉書信誓旦旦說「政府也將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識並全力推動，以保障消防人員的最大權益。」去年12月21日，大批消防員還聚集在賴清德競總前抗議，想進去而遭警方攔阻。
張志豪說，結果人民只看到「說一套做一套」，大家不要忘了，2017年，時任行政院長賴清德說「消防員捕蜂捉蛇是做功德，也會有成就感」，從2017到2023年，這叫保障最大權益？賴清德現在即將上任，看到的是「選前敷衍、選後不演」
民眾黨發言人李有宜則說，從2月起立委就職至今3個月來，以柯建銘為首的民進黨立院黨團、側翼、名嘴不斷在立院羞辱在野黨立委，指著民眾黨立委罵「沒用的八席」、「傅隨組織」，卻不肯放軟姿態，一直挑戰在野黨立委，這要怎樣團結合作？
李有宜表示，2015年民進黨要推國會改革時，蔡英文當時說，民進黨推國會改革是「捍衛人民權益的守門人」，說要推動聽證調查制度，但現在民眾黨要推，就變「毀憲亂政」、「違憲濫權」，為何自己做就好棒棒，民眾黨做就是毀憲亂政？請問賴清德，你要放任民進黨立委繼續操作認知作戰、撕裂政黨合作的可能性嗎？
李有宜質疑，賴清德當選至今已經4個月，怎麼沒看到賴清德找在野黨溝通討論國事？過往每任總統剛當選都會向在野黨領袖提出邀約請益，質疑賴清德是不是太傲慢了？