「詹皇之子」心中榜樣不是老爸！Bronny點名3球員　願當最強綠葉

我是廣告 請繼續往下閱讀
在昨（14）日的試訓會中，Bronny James的身高雖然略為縮水，但展現了相當不錯的運動能力，還有三分球共25投19中，其中一度連續12球命中，在所有球員中排在第2名。
然而，在本日的對抗賽中命中率不佳，4次外線出手都沒命中，整場8投2中僅得4分、4籃板，還發生了3次失誤，相對精彩的表現是在第三節中段，獨自帶球切入禁區，高拋得分。在爆發力上不算突出，但也有不錯的運球、變向能力。
賽後接受訪問時談到老爸詹皇，Bronny James表示：「我的夢想一直都是進入NBA，為了留下我自己的名字，我想這是大部分人的目標，而不是只想著跟我爸一起打球。」並在隨後微笑補充道：「雖然他好像很常說到這件事。」
願當最強綠葉 做出賽場最正確決定
特別值得一提的是，Bronny James在採訪中點名了自己在NBA的3位榜樣，不過並沒有自己的老爸詹皇。其中3位分別是5度進入年度最佳防守陣容的後場大鎖Jrue Holiday，本賽季季後賽表現亮眼的「小白」Derrick White，還有效力於沙加緬度國王的Davion Mitchell。
此外，Bronny James也解釋道：「他總是做出正確的決定，我覺得我想成為那樣的人。」他所提到的3人雖然並非NBA全明星等級的球員，但絕對是各隊主力輪替的「優質綠葉」球員，尤其是Jrue Holiday、Derrick White兩人在身高上沒有明顯的優勢，但卻能在防守端回報球隊，甚至在進攻端需要他們時也能適時跳出砍分，作為Bronny James進入NBA的理想模板確實也相當合理。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁