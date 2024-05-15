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特斯拉車主注意！軟體更新推送：導航5亮點　遊戲增吸血鬼倖存者

▲特斯拉（Tesla）本月起在台灣推送最新 OTA 春季遠端軟體更新版本，新增涵蓋駕駛、導航等5功能，街機部分新增「吸血鬼倖存者」、「The Battle of Polytopia」2熱門遊戲（圖／Tesla提供）
▲特斯拉（Tesla）本月起在台灣推送最新 OTA 春季遠端軟體更新版本，新增涵蓋駕駛、導航等5功能，街機部分新增「吸血鬼倖存者」、「The Battle of Polytopia」2熱門遊戲（圖／Tesla提供）

記者徐銘穗/綜合報導

特斯拉（Tesla） 本月份開始於台灣推送 2024 年最新 OTA 春季遠端軟體更新版本，新增多項涵蓋駕駛、導航與影音娛樂等方面的實用功能，持續提升車主用車體驗。街機遊戲部分，新增「吸血鬼倖存者」及「The Battle of Polytopia」兩款熱門遊戲。特斯拉提醒，軟體更新為按階段滾動式推送，車主將會在車內觸控螢幕與 Tesla App 行動應用程式收到通知。

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適用Model 3 與 Model Y ：沉浸式視覺、導航進度條

本次軟體更新內容包含適用於 Model 3 與 Model Y 的沉浸式視覺更新，讓車主可以在停車時全螢幕實時控制車輛，行車時亦可將路況顯示調整為全螢幕，更大範圍地掌控車輛四周路況。

同時，導航系統新增「旅程進度條」，會隨著車輛駛近目的地或下一站而變化，協助車主快速掌握即時路況，此次更新的「線上路線規劃」即時顯示功能，亦可讓車主依據習慣自訂路線變更頻率，以節省駕駛時間，協助車主順暢且便利地抵達所有目的地。

適用Model S 與 Model X ：自動換檔

Model S 與 Model X 自動換檔功能（Beta 版本）亦有所進化，現在車輛可以在前進檔和倒車檔之間自動切換，協助車主在不使用觸控螢幕的情況下根據周圍環境自動換檔。

新增「自動開啟行李廂」：適用Model 3 與 Model S、Model X

除此之外，煥新版 Model 3 與 Model S、Model X 同步新增「自動開啟行李廂」功能，只要站在行李廂後方，確保手機鑰匙未受遮蔽，在車輛發出警示聲響後，後行李廂便會自動開啟，提供車主在購物或裝卸貨物時更便利的體驗。

▲Model S、Model X 與煥新版 Model 3 新增「自動開啟行李廂」功能，目前支援 iPhone 11+ 和 Tesla App 行動應用程式 4.31.0+，未來此功能也將擴展至適用於 Android 用戶。（圖／Tesla提供）
▲Model S、Model X 與煥新版 Model 3 新增「自動開啟行李廂」功能，目前支援 iPhone 11+ 和 Tesla App 行動應用程式 4.31.0+，未來此功能也將擴展至適用於 Android 用戶。（圖／Tesla提供）
影音娛樂方面，S3XY 全車系新增 Spotify 播放佇列功能與播放速度調整等實用功能，亦更新街機遊戲中的兩款熱門遊戲「吸血鬼倖存者」以及「The Battle of Polytopia」。

本次軟體更新亦涵蓋了哨兵模式錄製預覽、Model S 與 Model X 高速行駛時的再生剎車、代客泊車通知等安全與性能改進，Tesla 持續透過頻繁的 OTA 線上軟體更新提供車主與時俱進的全新功能，同時提升車輛娛樂性、舒適度與安全性。

特斯拉提醒，Tesla 軟體更新為按階段滾動式推送，因此並非每部車輛皆會在同一時間收到相同更新，當有新推出的更新時，車主將會在車內觸控螢幕與 Tesla App 行動應用程式收到通知。

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