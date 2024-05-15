藍綠立委吵不停！主席吳宗憲動怒：沒有人甩我 比國小班會還不如
立法院司法法制委員會因格局特殊，除了質詢台與備詢台外，出席立委與列席官員位子上也有麥克風，但國民黨立委羅智強不滿，常有人未經主席同意就按鈕發言，干擾他人，之前提案拆掉麥克風，但未處理，今（15日）再度提案，要求設總靜音鈕，可以讓主席控制現場發言。
記者何哲欣／台北報導
不過羅智強提案，引來民進黨不滿，民進黨立委吳思瑤說，不懂為什麼司法法制委員會，都要閹割其他立委的發言？民進黨立委沈發惠說，國民黨是多數黨，多數黨就應該忍受少數黨的一些杯葛或干擾的手段，如果連麥克風這種問題都要提案、強行表決通過，也太好笑。
羅智強說，他承認，就是民進黨立院黨團總召柯建銘，太常自己按麥克風就發言，也未徵求主席同意。吳思瑤發言時，羅智強也「示範」干擾，並說這樣下去會讓現場都無法討論。
民進黨立委接續發言，主席吳宗憲說，若論點都一樣，就不用再討論，進入處理跟表決，民進黨立委莊瑞雄說，當主席本來就是要有耐心。其他立委也不斷發言蓋過吳宗憲的聲音，吳宗憲提高聲量回應，他說他不是要故意講話大聲，但不這樣，沒有人要甩他，現場吵吵鬧鬧，比國小班會還不如。
國民黨立委謝龍介說，立委講的都有道理，不然就先休息讓提案的羅智強與民進黨立委協商。經休息協商後，羅智強說，他願意暫不處理此案，但提醒立委，以後發言都要徵求主席同意，大家先自律。