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中職／馬傑森、張肇元相撞引爆本壘攻防議題！楊清瓏：將開會討論

▲樂天桃猿內野手馬傑森回本壘時與台鋼雄鷹捕手張肇元發生本壘衝撞，中職官方表示將開會討論。（圖／NOWnews資料照）
▲樂天桃猿內野手馬傑森回本壘時與台鋼雄鷹捕手張肇元發生本壘衝撞，中職官方表示將開會討論。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

中職昨（14）日由樂天桃猿交手台鋼雄鷹的比賽，6局下樂天跑者馬傑森想跑回本壘時，卻和捕手張肇元相撞，當下經中職聯盟重播輔助判決重新檢視，裁判並未改判，引起全場球迷不滿。中職官方也在今（15）日給出回應，表示「無法避免的碰撞之認定」是由現場裁判員與技術委員依照現場發生的情況做認定，因此不違反波西條款，所以維持原判。但秘書長楊清瓏也承諾，5月20日會再次召開總教練會議，討論相關議題。

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本壘攻防議題被引爆　中職官方給回應

中華職棒聯盟秘書長楊清瓏表示，過去因為本壘攻防議題紛爭不斷，2021年的總教練會議就已經針對本壘攻防進行討論與修正，大家都認為應該回到波西條款最重要的精神，那就是保護捕手避免「惡意」的衝撞。因此，當時就拍板所謂的在正常本壘攻防情況下，守備員未持球就必須讓出路線給跑壘員；守備員有持球，所有的tag行為都合法，且跑壘員惡意行為也有罰則。

不過總教練會議最後有一項旦書，「無法避免的碰撞之認定」，也就是棒球規則6.01（i）(2)：若依裁判員之判斷，捕手合法企圖處理傳球（例如，為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳，或因應由投手或趨前的內野手之傳球等。）不得不擋住跑壘員之跑壘路徑 ，而導致無可避免之碰撞時，則不視為違反本項規則。

因此，所謂「無法避免的碰撞之認定」是由現場裁判員與技術委員依照現場發生的情況做認定，昨（14）日的判決也是如此。

召開總教練會議　針對挑戰次數、本壘攻防討論

楊清瓏秘書長表示，這幾年施行下來，確實在本壘攻防的衝撞情況有明顯減少，也符合當初設置的立意，就是保護球員、減少受傷的可能性。

不過楊清瓏也強調，5月20日會再次召開總教練會議，討論增加挑戰次數等議題，而對於這次本壘攻防的案例，也希望能提出來做討論，總教練是否對於「無法避免的碰撞之認定」要進行調整，聯盟都會參考大家意見，並尊重通過的決議。

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