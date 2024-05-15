吳釗燮「吵架王」吵輸了？徐巧芯忘問：魔法是不是「去去邦交走」
外交部長吳釗燮近日與國民黨立委徐巧芯為了洩漏援助烏克蘭密件隔空交火。吳釗燮今（15）日赴立法院備詢，徐巧芯在質詢前先換上哈利波特史萊哲林學院魔法袍，手持魔法棒，要「魔法部長」上台質詢。徐會後提到，她本來想要說吳釗燮的魔法是不是「去去邦交走」，吳作為吵架王，咒語就是「去去斷交走」，難怪吳任內斷了8個國家，「我剛真的忘記，台上太忙了」。更直言，吳釗燮「最後一次質詢0分。」
記者莊蕙如／台北報導
徐巧芯今特地準備蜜餞（密件），以及芒果乾送給在場立委、官員、媒體，更換上魔法袍質詢吳釗燮，要「魔法部長」上台質詢。民進黨立委林楚茵則質疑，有這個部嗎？徐改口「MOFA部長」。
徐巧芯事後表示，今天為了讓吳釗燮開心一點，吳說他很傷心不想告立委，他完全忘記告我藐視罪，是黃鼠狼給雞拜年，為了讓吳心情好一點，送吳釗燮蜜餞，希望還是保持歡樂氣氛。
徐巧芯表示，大家看到她演史萊哲林學生，既然外交部長自稱「魔法部長」、 國安會「新戰神吵架王」 ，她就以史萊哲林身分應戰，這支魔杖也滿好用，質詢細節內容都有用上。
徐巧芯指出，「最後一次質詢0分」，今天質詢有發現其實外交部有太多貓膩，每個人質詢就12分鐘，時間不夠她問，吳釗燮也有許多疑點沒說清楚，最後她提供一個表格是要提供給立委的資料，政府都不願意提供，還躲躲藏藏濫訴亂告立委。