賴清德520上任新政期許！民調：48％不滿低薪高通膨

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《菱傳媒》民調結果顯示，48.3%的民眾不滿低薪、高物價／高通膨，直言是賴政府在財經施政上，首要解決的問題；其次，有29.8%的民眾認為，應該先解決水電資源不足、能源轉型和弭平台電虧損等能源問題。
雖然行政院會已在5月9日通過「打詐新四法」，民調指出有高達49.7%的民眾仍然認為，詐騙防治是賴政府上台後，在內政治安方面，最應該優先解決的任務。另有35.5%的民眾認為，包括高房價、高租金及社宅不足的問題，是內政首要工作；覺得少子化問題優先處理的民眾，則有35.2%。
由於先前蘇丹紅事件和寶林茶室食物中毒風暴，令人餘悸猶存，民調指出，有高達39.9%的民眾認為，賴政府上台後，在社會福利方面優先施政項目，應該是食品安全問題。另勞保破產等勞工權益問題，也有39.8%的民眾認為，要放在首要工作。對於司法法制／政府改革的期許，有38.5%的民眾認為，要先防制政府貪瀆；其次有36.3%的國人直指，應建立司法公正，才能贏回民眾對政府的信任。
在國防外交面向上，41.3%的民眾認為，優先解決的是雙方緊張問題。另相關的國家安全問題，包含反滲透和中國影響，有34.6%的民眾認為，也必須留意。
在交通面向上，由於行人地獄等交通亂象仍然存在，有高達39%的民眾認為，交通建設的優先處理順序上，交通安全問題應列在第一位；其次有34.4%的民眾覺得，公共工程品質問題，必須要優先處理。去年12月，新北市發生駭人聽聞的國中割喉案，校園安全問題受到重視，因此，在教育及文化國政面向上，有高達43.8%的民眾認為，須優先解決層出不窮的校園霸凌。至於百年大計的人才培育，則有36.3%的民眾是教育首要改革的任務。
《菱傳媒》民調調查期間自2024年5月2日至5月9日間，共計8天，以電話訪問（CATI）方式進行調查，對象為戶籍設在台灣地區年滿20歲以上之民眾，電訪調查時間均在下午5時30分至9 時30分，訪問時間約10～15分鐘。
本調查以市內電話為主，成功1,087份；行動電話為輔，成功300份，實際抽出之樣本，市內電話是以中華電信公司112年出版之住宅電話號碼簿為抽樣母體，對照過去版本，以及先前調查所整合而成的電話資料庫，依系統抽樣方式抽出樣本，之後再由抽出樣本以末兩位數隨機亂碼方式，重新編造電話號碼實為所撥打之樣本。行動電話抽樣則以NCC公布之行動電話前5碼為基本，後5碼隨機模擬產生；實際電話樣本共撥打17,070個樣本（撥號23,020次），共成功1,387份樣本，拒訪4,894個樣本。若單純以市話觀點，以信心水準95%計，抽樣誤差為±2.63%。