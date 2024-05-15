巷仔內／徐巧芯穿史萊哲林法袍拿天狼星魔杖　暗喻綠色才是反派？

我是廣告 請繼續往下閱讀
在《哈利波特》的世界觀中，霍格華茲魔法學校有四大學院：葛來分多，代表色紅色；史萊哲林，代表色綠色；赫夫帕夫，代表色黃色；雷文克勞，代表色藍色。在作者J·K·羅琳的安排下，書中絕大多數的反派都出身史萊哲林，又以最大反派佛地魔為代表人物，主角方代表的正派則多是葛來分多出身的巫師。
史萊哲林注重血統純正，以具野心、狡猾，有領導能力和足智多謀為收生條件，且史萊哲林出身的人會不惜一切代價以達到其目的。
按照常理推斷，徐巧芯應該要選擇代表正義的葛來分多紅色法袍，又或者是代表色與國民黨同為藍色的雷文克勞法袍。說的更直接一些，史萊哲林法袍不會是徐巧芯的首選。
徐巧芯或許是想藉著綠色的史萊哲林法袍，隱喻的傳達「綠色才是反派」，如此一來，代表色為綠色的民進黨立委蘇巧慧的發言，反而是在修理自家政黨，「史萊哲林愛霸凌」就變成了「民進黨愛霸凌」，這也與徐巧芯近日遭綠營側翼連番猛攻的情況不謀而合。
至於徐巧芯拿的魔杖是屬於《哈利波特》中的天狼星‧布萊克（Sirius Black）。天狼星出身古老魔法家族，是主角哈利波特的教父，也是鳳凰會倚重的戰力。
然而天狼星在布萊克家族中是異類，因為他是家族裡唯一一位「非史萊哲林」畢業生的成員，就讀的反而是史萊哲林的死對頭葛來分多學院。為此，天狼星甚至被家族除名，甚至被栽贓成為謀害哈利波特父母的兇手。
徐巧芯近日各種風波不斷，如大姑疑似涉嫌洗錢與詐騙、被質疑透過內線提前購買老屋、公布外交密件等，不僅綠營側翼群起攻之，國民黨內部也有對她不滿而開撕的聲音。若將徐巧芯今日穿史萊哲林的法袍跟天狼星魔杖這兩個選擇一起看，對照徐巧芯近日遭遇到的事件，其中意涵引人聯想。