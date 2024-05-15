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NBA／不當「靠爸」族！Bronny直言：沒球隊為得到「我爸」而選我

▲全明星洛杉磯湖人隊前鋒「詹皇」LeBron James長子Bronny James，想走出自己的路。（圖／美聯社／達志影像）
▲全明星洛杉磯湖人隊前鋒「詹皇」LeBron James長子Bronny James，想走出自己的路。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

隨著洛杉磯湖人在今年季後賽首輪遭到丹佛金塊淘汰，休賽季NBA最大的焦點絕對是「詹皇」LeBron James是否會續留湖人，其中今（15）日「詹皇」的大兒子Bronny James就表示，認為不會有球隊為了得到LeBron James，而在選秀大會中選他，「我從來沒想過這個問題，因為不會有球隊為了得到『我爸』而選擇我，NBA中的總管們不會讓這種事情發生。」更在受訪中直言，「我擁有的是Bronny James的故事，而不僅僅是LeBron James的兒子，這對我來說非常重要。」

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Bronny James試訓賽對自己表現有信心！

NBA在今（15）舉辦聯合試訓賽，Bronny James在比賽中8投2中，拿下4分、4籃板包括3次失誤，賽後Bronny James則在受訪時表示，「自己有信心給NBA球隊留下深刻印象，我知道過去5年有太多關注在我身上，我一直告訴自己這不是沒有發揮水準的藉口，我知道壓力很大，但這是我必須面對的」

▲詹皇和兒子布朗尼（Bronny James）是否同隊打球成話題。（圖／美聯社／達志影像）
▲詹皇和兒子布朗尼（Bronny James）是否同隊打球成話題。（圖／美聯社／達志影像）
談老爸「詹皇」選擇新球隊的主要因素

早在本季例行賽時LeBron James就時常公開表示，「希望能趁著球員生涯時期，與兒子Bronny James一起在同一支球隊打球」。

雖然近期《ESPN》記者Adrian Wojnarowski就表示，「在與LeBron James經紀人Rich Paul對話過後，LeBron James與Bronny James效力同一支球隊，將不會是他選擇球隊時的優先考量，LeBron James將優先考慮家庭，才會做出決定。」

在今（15）日試訓賽後，Bronny James對於老爸LeBron James的此番言論則表示，「對我來說這是一件嚴肅的事情，我不會有這種想法，在NBA中不會有球隊選我是為了得到我父親，我從來沒想過這個問題，我會被選中是因為我付出了努力。」

根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「就他所知已有兩、三支球隊想和Bronny James相約試訓並碰面會談，認為他是個有發展潛能的多功能後衛。」

Bronny James則在賽後談到NBA各球隊高層對他的看法，並表示，「我是一個真誠的人，我從我爸媽那學到很多東西，我擁有的是Bronny James的故事，而不僅僅是LeBron James的兒子，這對我來說非常重要。」

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