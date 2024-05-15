NBA／不當「靠爸」族！Bronny直言：沒球隊為得到「我爸」而選我

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NBA在今（15）舉辦聯合試訓賽，Bronny James在比賽中8投2中，拿下4分、4籃板包括3次失誤，賽後Bronny James則在受訪時表示，「自己有信心給NBA球隊留下深刻印象，我知道過去5年有太多關注在我身上，我一直告訴自己這不是沒有發揮水準的藉口，我知道壓力很大，但這是我必須面對的」
談老爸「詹皇」選擇新球隊的主要因素
早在本季例行賽時LeBron James就時常公開表示，「希望能趁著球員生涯時期，與兒子Bronny James一起在同一支球隊打球」。
雖然近期《ESPN》記者Adrian Wojnarowski就表示，「在與LeBron James經紀人Rich Paul對話過後，LeBron James與Bronny James效力同一支球隊，將不會是他選擇球隊時的優先考量，LeBron James將優先考慮家庭，才會做出決定。」
在今（15）日試訓賽後，Bronny James對於老爸LeBron James的此番言論則表示，「對我來說這是一件嚴肅的事情，我不會有這種想法，在NBA中不會有球隊選我是為了得到我父親，我從來沒想過這個問題，我會被選中是因為我付出了努力。」
根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「就他所知已有兩、三支球隊想和Bronny James相約試訓並碰面會談，認為他是個有發展潛能的多功能後衛。」
Bronny James則在賽後談到NBA各球隊高層對他的看法，並表示，「我是一個真誠的人，我從我爸媽那學到很多東西，我擁有的是Bronny James的故事，而不僅僅是LeBron James的兒子，這對我來說非常重要。」