南台科大演場會「藝人名單」惹議！遭怨還要800元 學生會回應了
南台科技大學每年舉辦校園演唱會，邀請藝人到場表演，而今年「花花世界．綻放」演唱會中所邀請名單，遭學生認為部分人選具有爭議性，也不解為何「畢業生自己的演唱會，居然要花800元才能參加」，並在《Dcard》南臺科大版發文，掀起討論；對此，主辦學生會表示，聯合音樂季都是學生自己籌備、舉辦，經費也是自己準備，「需要費用難免的，不過都有給畢業生應當的優惠，是有做出級距差別。」
記者林莞茜／綜合報導
南台科技大學聯合多校舉行「花花世界．綻放」聯合畢業音樂季校園演唱會，活動兩天聘請玖壹壹、樂團怕胖團、TRASH、芒果醬、歌手曾沛慈、陳芳語、陳勢安、呂思緯、蕭秉治、謝和弦、吳卓源、婁峻碩等24組藝人，被堪稱是南台灣校園最大音樂演唱會，只不過畢業生早鳥票，要價800元，讓不少學生反應「竟要花800元買門票？」，認為不太合理，也覺得部分受邀藝人具有爭議性。
對此，主辦活動的南台看大學生會回應，邀請名單都是依照當初開的表單進行邀請，不過最後也要看藝人的檔期是否可以演出，至於「早鳥票」要價800元，且畢業生還要付錢觀看，學生會則說，活動都是學生自己辦，所以經費都需要自己準備，直言「需要費用難免的」，不過都有給畢業生應當的優惠，且有做出級距差別。
據了解，此活動為南臺科技大學各系系學會與高雄醫學大學學生會、臺南大學學生會、屏東科技大學學生會、臺中科技大學學生會、臺東專科學校畢聯會、臺南第二高級中學學生會、陽明交通大學學生會(陽明分會)、大仁科技大學學生會、靜宜大學學生會聯合舉辦，開放校外生參與，第一天票價為600元、第二天票價為800元。