國台辦點名懲戒李正皓等台灣5名嘴！中國民眾吐槽：禁吃茶葉蛋？
國台辦新聞發言人陳斌華今（15）日在例行記者會上，點名宣布將嚴懲台灣名嘴黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5名台灣名嘴及其家屬，稱5人造謠蒙蔽台灣民眾，稱大陸人民吃不起茶葉蛋，傷害兩岸同胞感情。不過，對於中國官方喊話將嚴懲，有部分中國微博網友不禁吐槽，是要禁止他們吃茶葉蛋嗎？
國際中心顏得智／綜合報導
陳斌華今日被中國媒體問到，近年來某些台灣名嘴胡亂編造大陸人民吃不起茶葉蛋、高鐵沒靠背等虛假訊息，散布謠言抹黑大陸，引發兩岸人民對立，大陸民眾對此非常憤慨，有消息稱大陸方面正在針對這些台灣名嘴研究懲戒，是否能證實？
陳斌華當場點名黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣「名嘴」，過去一段時間以來罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。
陳斌華進一步指出，他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。
對於國台辦喊話懲戒台灣名嘴，許多中國微博網友歡聲雷動表示支持，但也有部分微博網友吐槽，「懲戒？如何懲戒？」、「口頭批評後，名嘴們愧疚地流下了眼淚」、「肯定是用嘴懲啊」、「判處他們一輩子不能吃茶葉蛋」、「禁止他們吃茶葉蛋嗎？」、「除非有資產或是人在大陸吧！ 不然想不到有什麼可以懲罰的」。