大谷翔平開轟還差點完全打擊真的超神！9項打擊數據第一找回身手

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平在這系列賽前因為背部緊繃，所以無法在教士隊系列賽最後一戰跟「學長」達比修有對決。但他休養一天後，就馬上復出。
不過因為大谷也擺脫傷痛，他在面對巨人隊比賽，連續2場都有雙安以上演出，今天在面對巨人賽事，大谷首打席敲出左外野飛球外，第二打席就開轟，第三打席敲出中外野安打，並且還盜壘造成對方傳球失誤，大谷第四打席敲出二壘安打，又再度貢獻打點，第五打席擊出二壘滾地球出局。
大谷在面對巨人隊投手群，十分有信心，他賽後表示：「其實比較來說，就是會比較甜的球來攻擊。」
大谷差點完全打擊！ 只想說不要被三振
對於自己差一支三壘安打就可以再度完成完全打擊，他說：「我只想說不要被三振而已，結果是打成1出局三壘有人局面，也算不錯結果。」
上次大谷完成完全打擊是2019年6月14日，而他也是大聯盟史上首位達成完全打擊的日籍球員。對於今天自己表現，他仍謙虛以對：「今天我們打得不錯，也感謝投手群把節奏控制很好。」
道奇隊近況很好，最近21場贏了17場，還拿下122分，讓對手疲於奔命，而不只投手表現優異，打者更有好成績出現。
大谷翔平打擊成績：
打擊率3成61（國聯第一）
全壘打12轟（國聯第一）
61支安打（大聯盟第一）
16支二壘安打（大聯盟第一）
長打率.680（大聯盟第一）
OPS1.107（大聯盟第一）
長打29支（大聯盟第一）
壘打數115（大聯盟第一）
ISO（長打指數）.320（大聯盟第一）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁