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大谷翔平開轟還差點完全打擊真的超神！9項打擊數據第一找回身手

▲大谷翔平本季12轟出爐，目前9項打擊數據都是大聯盟第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本季12轟出爐，目前9項打擊數據都是大聯盟第一。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平真的太猛！洛杉磯道奇隊今（15）日迎戰舊金山巨人，日籍二刀流好手大谷翔平，不但單場3支安打，還有1發全壘打，貢獻2打點，此外，大谷也以盜壘讓對手發生失誤，而且只差三壘安打就可以完成「完全打擊」，最終道奇隊以10:2大勝巨人隊，大谷翔平打擊率上升到3成61，排名國聯第一，12轟追平勇士隊Marcell Ozuna，其他如：61支安打、16支二壘安打，長打率.680、OPS1.107、長打共有29支、壘打數115、ISO（長打指數）為.320都是排名大聯盟第一。

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大谷翔平擺脫連6場未開轟低潮　單場3安大爆發

大谷翔平在這系列賽前因為背部緊繃，所以無法在教士隊系列賽最後一戰跟「學長」達比修有對決。但他休養一天後，就馬上復出。

不過因為大谷也擺脫傷痛，他在面對巨人隊比賽，連續2場都有雙安以上演出，今天在面對巨人賽事，大谷首打席敲出左外野飛球外，第二打席就開轟，第三打席敲出中外野安打，並且還盜壘造成對方傳球失誤，大谷第四打席敲出二壘安打，又再度貢獻打點，第五打席擊出二壘滾地球出局。

大谷在面對巨人隊投手群，十分有信心，他賽後表示：「其實比較來說，就是會比較甜的球來攻擊。」

大谷差點完全打擊！　只想說不要被三振

對於自己差一支三壘安打就可以再度完成完全打擊，他說：「我只想說不要被三振而已，結果是打成1出局三壘有人局面，也算不錯結果。」

上次大谷完成完全打擊是2019年6月14日，而他也是大聯盟史上首位達成完全打擊的日籍球員。對於今天自己表現，他仍謙虛以對：「今天我們打得不錯，也感謝投手群把節奏控制很好。」

道奇隊近況很好，最近21場贏了17場，還拿下122分，讓對手疲於奔命，而不只投手表現優異，打者更有好成績出現。

▲洛杉磯道奇大谷翔平本季第12發全壘打出爐，生涯首次在巨人甲骨文球場開轟，也解鎖生涯第25座球場開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平本季第12發全壘打出爐，生涯首次在巨人甲骨文球場開轟，也解鎖生涯第25座球場開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平打擊成績：

打擊率3成61（國聯第一）

全壘打12轟（國聯第一）

61支安打（大聯盟第一）

16支二壘安打（大聯盟第一）

長打率.680（大聯盟第一）

OPS1.107（大聯盟第一）

長打29支（大聯盟第一）

壘打數115（大聯盟第一）

ISO（長打指數）.320（大聯盟第一）



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