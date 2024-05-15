NBA季後賽／Jokic爆砍最高40分！金塊112:97灰狼　連贏3場聽牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據前NBA球星「灌籃王」Vince Carter在今（15）日受訪表示，「我認為這兩支球隊交手，勢必會打到搶7，但隨著戰線拉長，灰狼板凳不夠穩定的問題逐漸浮現，我認為Naz Reid是關鍵球員，他必須想辦法在場上幫助球隊分擔防守Nikola Jokic的壓力，很顯然的金塊的替補席是比灰狼來的優秀。」
此外，除了板凳火力不足外，今（15）日擔任現場解說員的Draymond Green也表示，「經驗將會決定這輪系列賽的走向，灰狼並不是一支季後賽經驗豐富的球隊，基本上如果你是一支成熟的球隊，很難再連贏2場後還打不出優勢，灰狼目前最大的課題，就是要如何在接下來的比賽中取得勝利。」
Jokic上半場主宰戰局 率隊取得領先
首節雙方都展現不能輸的氣勢，但金塊依舊靠著Nikola Jokic在首節就展現宰制力，出戰12分鐘繳出7投4中攻下12分、2籃板、4助攻的全能表現，帶領球隊在單節打出28:26的領先優勢。
進到次節雙方火力都有減緩的趨勢，反倒是開始上演防守大戰，但金塊同樣多次靠著Nikola Jokic，在籃下「教訓」灰狼4屆最佳防守球員Rudy Gobert，多次成功單打與成功分球給隊友，上半場結束由金塊取得50:44領先。
其中擔任現場解說員的勇士防守悍將Draymond Green在上半場結束後更是直呼，「Nikola Jokic面對Rudy Gobert就像是在炒菜一樣，Rudy Gobert完全沒有任何防守的機會」。
金塊大比分打爆灰狼 順利取得系列賽聽牌優勢
來到下半場灰狼一度在第3節開局打出一波7:0的攻勢，將分差反超為51:50，但金塊隨即打出一波18:6的攻勢再度將發拉開至雙位數，金塊就靠著單節打出38:30的攻勢，帶著88:74的領先優勢進到末節。
來到末節灰狼一度打出18:12的攻勢，在最後3分鐘時將分差追至個位數，但隨即Nikola Jokic用一顆大號三分回敬，又再度將比分拉開至雙位數，金塊就靠著單節打出24:23的攻勢，終場就以112:97打敗灰狼在系列賽取得聽牌優勢。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁