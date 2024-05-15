政策全跳票？國民黨：賴清德恐成「昨晚山盟海誓、今天歹勢」渣男
準總統賴清德520就職，國民黨今辦記者會，點名賴清德2025綠能目標、健保點值「1.1」元、廢除巴氏量表、社會住宅與0至6歲國家養等政見都將跳票，連說要信託老家賴皮寮也成芭樂票，成「昨晚山盟海誓、今天歹勢」渣男。
記者莊蕙如／台北報導
國民黨文傳會副主委詹為元表示，賴清德主張2025綠能發電占比要到20%，但如今已確定跳票，預估到2026年10月底才有辦法達標，民進黨還要繼續閉著眼，不看國際趨勢，死抱非核家園神主牌，讓台灣不斷陷跳電危機？
詹為元也說，賴清德選舉時提出平均健保點值「1.1」元目標，還自稱是最有能力解決這個問題的候選人，「笑蔡英文沒有能力」，結果選後國民黨立委提修法要落實，衛福部長薛瑞元卻以無法執行拒絕，賴清德成「昨晚山盟海誓、今天歹勢」渣男。
詹為元表示，選前賴清德跟進國民黨總統候選人侯友宜提出的廢除80歲以上巴氏量表政見，結果「選前開支票，選後芭樂票」，選後隻字不提。
國民黨副發言人鄧凱勛說，賴清德選前承諾要再蓋25萬戶社會住宅，但據內政部資料，到今年2月29號為止，包括已經完工和興建中、已決標待開工僅9萬6510戶，賴在台南市長任內更沒完成任一戶。