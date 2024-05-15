有錢人最愛穿Uniqlo！「4大共同特徵」公開　日本專家揭真實心態

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曾在銀行工作10年、擔任過理專的日本財經美女作家椿慧理，12日於財經媒體「LIMO」發表一項有趣報導，內容引述「野村綜合研究所」統計數據，指出資產超過1億日圓（約新台幣2072萬元）的有錢人佔日本整體人口的2.7％。
在這個群體中，也是社會上持有黑卡（Luxury Card）的主力族群，因此她再以銀行針對黑卡持有者生活消費習慣及價值觀的調查中，找出了有錢人的「4大共同特徵」。
第一共同點：有固定運動習慣
調查中詢問黑卡持卡人「會為了健康做哪些事情？」結果顯示，這群人最注重的就是定期睡眠、健康飲食，並會定期慢跑或健身訓練。
椿慧理分析，富人們都認同，運動有助強健身體，還有提神醒腦、緩解壓力的作用，保持健康也可以視為一種投資。
第二共同點：最喜歡的品牌是「Uniqlo」
調查中也詢問黑卡持有者「最常穿的服飾品牌是哪個？」結果有高達42.1％將Uniqlo排在第一名，數據相當驚人。
椿慧理解釋，當提到有錢人時，大家往往聯想到名牌服飾，但其實他們反而更注重衣服是否適合自己及機能性。
第三共同點：重視人際關係
椿慧理提到，自己在銀行工作的時期就與許多有錢人打交道，更常常聽到這些客戶回憶往事，包含「學生時代起就經常和朋友聚會」、「我和家人很親近，經常一起旅行」，或每年都會帶員工去海外旅行，富人們認為，努力經營人際關係，也有助於事業發展。
第四共同點：願意為他人破費
椿慧理指出，社會上對有錢人的印象可能是花錢隨心所欲，但她所親眼目睹的有錢人，自己日常花錢大多都很慎重，卻很願意「爲別人花錢」，顧客們常常透露，「每年花很多錢在家庭旅行」、「我會花很多錢和朋友一起享受特殊的生活經歷」。