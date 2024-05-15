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有錢人最愛穿Uniqlo！「4大共同特徵」公開　日本專家揭真實心態

▲日本財經專家，分享自身在銀行工作10多年，與持有黑卡（Luxury Card）等級客戶相處的經驗，統整出「4大共同特徵」，其中有近半數有錢人最愛的品牌卻是平價的「Uniqlo」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本財經專家，分享自身在銀行工作10多年，與持有黑卡（Luxury Card）等級客戶相處的經驗，統整出「4大共同特徵」，其中有近半數有錢人最愛的品牌卻是平價的「Uniqlo」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者潘毅／綜合報導

在現實世界中，有錢人的消費型態，似乎一般人刻板印象有不小的差異！就有日本財經專家，分享自身在銀行工作10多年，與持有黑卡（Luxury Card）等級客戶相處的經驗，統整出「4大共同特徵」，其中有近半數有錢人最愛的品牌卻是平價國民服飾的「Uniqlo」，詳細原因也曝光了。

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很敢花錢卻「不亂揮霍」！日本有錢人最愛穿Uniqlo

曾在銀行工作10年、擔任過理專的日本財經美女作家椿慧理，12日於財經媒體「LIMO」發表一項有趣報導，內容引述「野村綜合研究所」統計數據，指出資產超過1億日圓（約新台幣2072萬元）的有錢人佔日本整體人口的2.7％。

在這個群體中，也是社會上持有黑卡（Luxury Card）的主力族群，因此她再以銀行針對黑卡持有者生活消費習慣及價值觀的調查中，找出了有錢人的「4大共同特徵」。

▲健走、散步、運動、跑步、球鞋。（圖／取自Unsplash）
▲前銀行理專發現，富裕階層的民眾，通常都有固定運動的習慣。（圖／取自Unsplash）
第一共同點：有固定運動習慣

調查中詢問黑卡持卡人「會為了健康做哪些事情？」結果顯示，這群人最注重的就是定期睡眠、健康飲食，並會定期慢跑或健身訓練。

椿慧理分析，富人們都認同，運動有助強健身體，還有提神醒腦、緩解壓力的作用，保持健康也可以視為一種投資。

▲男款「UNIQLO：C極輕羽絨外套」降至新價格1990元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲椿慧理解釋，當提到有錢人時，大家往往聯想到名牌服飾，但其實許多人更注重是否適合自己，以及衣服的機能性（圖／記者蕭涵云攝）
第二共同點：最喜歡的品牌是「Uniqlo」

調查中也詢問黑卡持有者「最常穿的服飾品牌是哪個？」結果有高達42.1％將Uniqlo排在第一名，數據相當驚人。

椿慧理解釋，當提到有錢人時，大家往往聯想到名牌服飾，但其實他們反而更注重衣服是否適合自己及機能性。

▲ 日幣。（圖／記者郭俊暉攝 , 2024.03.05）
▲ 日本多數有錢人對於自己平時的消費相當慎重，但為了家人朋友的花費則能迅速果決掏錢。（圖／記者郭俊暉攝 , 2024.03.05）
第三共同點：重視人際關係

椿慧理提到，自己在銀行工作的時期就與許多有錢人打交道，更常常聽到這些客戶回憶往事，包含「學生時代起就經常和朋友聚會」、「我和家人很親近，經常一起旅行」，或每年都會帶員工去海外旅行，富人們認為，努力經營人際關係，也有助於事業發展。

第四共同點：願意為他人破費

椿慧理指出，社會上對有錢人的印象可能是花錢隨心所欲，但她所親眼目睹的有錢人，自己日常花錢大多都很慎重，卻很願意「爲別人花錢」，顧客們常常透露，「每年花很多錢在家庭旅行」、「我會花很多錢和朋友一起享受特殊的生活經歷」。

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