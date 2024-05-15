立院上演「林北 vs.老娘 」大戰！還原吳釗燮受封吵架王現場
外交部長吳釗燮近日為了國民黨立委徐巧芯揭露我國和捷克簽訂援助烏克蘭密約，不惜在國會與徐巧芯互槓，外交部更對徐提告洩密罪。媒體因而封吳釗燮為「魔法部吵架王」。吳釗燮在社群媒體Threads表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」對此，徐巧芯回應說，「他是林北，我就是老娘」。今（15）日立院外交及國防委員會徐巧芯質詢也引爆林北 vs.老娘 」大戰，吳釗燮也澄清「吵架王」稱號不是他自封，而是媒體記者送的幽默禮物。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」吳釗燮會前受訪時表示，「吵架王」不是他自封，而是媒體記者送的幽默禮物。
據了解，吳釗燮520之後將回鍋國安會擔任秘書長，因此上週五（10日）邀請跑外交線的記者舉辦外交部長任內最後一次媒體茶敘。在茶敘中，吳釗燮分享擔任外交部長6年的心得，並就當前外交局勢與媒體進行分析，也感謝外交部同仁的辛勞。
最後，媒體致贈上面寫有「魔法部吵架王、國安會戰神JW」字樣的彩帶，其中JW就是吳釗燮英文名稱「Joseph Wu」的縮寫。吳釗燮看到彩帶起初滿驚訝的，但是敵不過媒體要求，仍戴上彩帶，並與媒體合影。