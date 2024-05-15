被追問北士科案！林育鴻連說7次這句話 周永鴻：打咒術迴戰嗎？
台中市議員周永鴻今天質詢中市府副秘書長林育鴻，任職北市府副秘書長期間是否主持北士科T17、T18兩塊地設定地上權案會議，林育鴻不願正面回應，連說7次「必須嚴守分際」，周永鴻氣得問「現在是咒術迴戰的咒語嗎？」對於北市議會組「北士科專案小組」，將邀林育鴻說明，副市長黃國榮表示，屆時要看林請公假或事假，市府將會斟酌。
記者顏幸如／台中報導
民進黨台中市議員周永鴻今（15）在議會質詢時詢問林育鴻，2020年12月16日北士科T17、T18兩塊地設定地上權案會議近日被爆出疑似造假，當初會議簽到的元大人壽發表重訊否認派員參加，時任北市府副秘書長的林育鴻作為主持人，在簽到表和會議記錄上卻未簽名，外界無法得知他是否有主持會議，要求他回答。
但林育鴻延續昨天備詢的立場，表示自己現在是台中市政府公務人員，必須嚴守分際，有關北市府的事務他不便發言。周永鴻不死心追問，指這只是簡單的是非題，卻攸關公部門招標採購的誠信，和台中市政府也有關係，要求林確實回答，林育鴻總共說了7次「必須嚴守分際」，周永鴻氣得問「這麼重要的事，有或沒有只要一句話，你卻扭扭捏捏躲躲閃閃，還無限迴旋，現在是在講咒術迴戰的咒語嗎？」
副市長黃國榮則出面緩頰，指該案已進入司法程序，前台北市長柯文哲被檢方列為被告，林育鴻之前在北市府服務，現在不方便發表意見，若未來檢調需要，一定會去說明。
周永鴻再追問，林育鴻在台中市議會不願講，台北市議會已為北士科案成立專案小組，由市議員張斯綱擔任召集人，未來勢必請林育鴻去說明以釐清案情，屆時中市府是否以公務繁忙為由，幫助林育鴻迴避專案小組的調查？黃國榮回應，若林以私人名義申請休假，市府當然會准假，若是請公假或事假，則會斟酌是否准假。