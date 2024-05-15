獨佔市場就慘了！Uber併購案王世堅嗆：嚴格審查不然要公平會幹嘛
外送平台「Uber Eats」宣布以新台幣308億元併購「foodpanda台灣外送事業」，但仍需要公平會等主管機關審查。對此，民進黨立委王世堅表示，Uber Eats與foodpanda結合，不僅讓市場更壟斷，消費者手續費收取提高，呼籲公平會嚴格審查結合案，王直言「不然要你公平會做什麼？」
記者莊蕙如／台北報導
王世堅指出，Uber Eats與foodpanda結合，不僅讓市場更壟斷，消費者手續費收取提高，影響消費者使用外送平台權益。再加上被併購的foodpanda服務人員可能遭受僱權、薪資福利也會受到很大影響，甚至Uber Eats本身外送員也會受到變動，因為事業體壟斷，業者會用更苛的條件對待外送人力，且外送店家也會被提高佣金，所以最終的受害者還是消費者。
王世堅痛批，公平會昨日答覆完全是外交部口吻，憑什麼在還沒受理案件的時候就說「可能沒有違反公平法」？這些都是臆測之詞，這種外交辭令大可不必。
王世堅也說，在德國三月有報導的時候，公平會就應該預先了解，並進行防範措施，結果公平會慢半拍，到昨天才正視這個問題，呼籲公平會聽取各方意見，要不禁止Uber Eats與foodpanda結合，要不就分散營業，要不只好強制他們對股份、罰金的處置，痛批「要很嚴格審查結合案，不然要你公平會做什麼？」