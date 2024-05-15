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五月天12年「超犀利趴」恐成絕響？主辦方出面闢謠：敬請期待

▲由五月天領軍的「超犀利趴」近日在各地社群平台瘋傳將停辦，主辦方「相信音樂」出面闢謠，並表示：「敬請期待！」（圖／翻攝自超犀利趴臉書）
▲由五月天領軍的「超犀利趴」近日在各地社群平台瘋傳將停辦，主辦方「相信音樂」出面闢謠，並表示：「敬請期待！」（圖／翻攝自超犀利趴臉書）

記者張一笙黃雅琪／綜合報導

由五月天領軍的「超犀利趴」（Super Slippa）今年即將邁入第13屆，不過近日社群平台上陸續傳出今年夏天恐停辦的消息，引發不少「超犀利趴」忠實粉絲們的討論。對此，主辦方「相信音樂」也向《NOWnews今日新聞》回應表示：「今年預計會在臺北小巨蛋，敬請密切留意官方消息。

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▲超犀利趴去年結束後向粉絲們預告明年見，今年卻傳出將停辦的消息。（圖／翻攝自超犀利趴臉書）
▲超犀利趴去年結束後向粉絲們預告明年見，今年卻傳出將停辦的消息。（圖／翻攝自超犀利趴臉書）
近日，各大社群平台及論壇上頻頻傳出「超犀利趴」將停辦的消息，主辦方「相信音樂」則否認此傳聞，並表示：「今年預計會在臺北小巨蛋，敬請密切留意官方消息。」

▲梁靜茹睽違8年回到家鄉馬來西亞開唱，在台上憶起亡父差點淚崩，親曝心中永遠缺憾：「他坐在角落。」（圖／超級圓頂）
▲超犀利趴起源於原定將在七夕開唱的梁靜茹，選擇不與「相信音樂」續約，因此已經支付訂金的「相信音樂」決定邀請台灣的獨立樂團與歌手們一同演出，挑戰小巨蛋最長演唱會紀錄。（圖／超級圓頂）
「超犀利趴」起源於2010年，當年梁靜茹預計要在七夕時在臺北小巨蛋開唱，但由於梁靜茹不再續約導致演唱會取消。不過由於場地費訂金已付，因此決定挑戰小巨蛋最長演唱會紀錄，邀請許多台灣獨立樂團及歌手演出，並於2010年舉辦第一屆。

▲五月天主唱阿信先前曾在IG上推薦過後台美食「烤饅頭」，甚至還說那個饅頭美味到「意圖使人發胖」，引起不少網友關注。（圖／五月天阿信IG）
▲阿信去年演出時曾表示超犀利趴每年都虧損：「每次都想是最後一屆。」（圖／五月天阿信IG）
過去多次傳出超犀利趴虧損的消息，就連五月天阿信都在去年演出時表示：「連續12年都虧錢的音樂祭，每次都想是最後一屆！」五月天成員們也開玩笑附和地表示：「明年可能辦不成了！」

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