趕回家照顧病母！鼓山警不為所動酒駕女仍送辦

「可以幫我作弊一下嗎?」高雄１名呂姓女子日前與友人慶生後因飲酒搭乘捷運返回住家附近，因擔心家中病母，一時貪圖方便便騎車回家，未料因未開車燈遭警攔查，酒測前呂女求員警能放他一馬，更表示「可以幫我作弊一下嗎?」最終經檢測後酒測值達每公升0.72毫克，當場遭逮捕送辦。所騎的機車也遭當場卸牌並移置保管！
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山分局指出，龍華所警組於13日22時許，巡邏行經文忠路段時，見一部機車未開車燈且轉彎未打方向燈，遂上前實施攔查，期間發現呂姓駕駛（51歲）身上散發酒氣，經訊問呂女剛於慶生聚會時飲酒，自知酒駕違法故搭乘捷運回家，然為了趕緊返家照顧身體抱恙的母親，所以貪圖方便才騎乘機車趕路，吹測前苦苦哀求員警能放他一馬，更表示「可以幫我作弊一下嗎?」
鼓山分局表示，呂女眼見警方對苦情戰術不為所動，又向警方表示自己以前有用過手機app檢測過酒測值，今天喝的量一定超標，警方告知還是要以經檢定的儀器測試才準確。最終經實施酒精濃度檢測，呂女酒測值達每公升0.72毫克超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌移送法辦，所駕駛車輛遭當場卸牌並移置保管，實在是得不償失！
鼓山警分局長陳奕良表示，警方將持續嚴正執法，呼籲汽、機車駕駛人重視法令，切勿心存僥倖以身試法，並全力配合交通部宣導政策，落實酒後「指定代駕返家」措施，一同建立酒駕零容忍的共識。