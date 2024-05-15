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想跟老闆談加薪？阿本昔當主管給3點建議「別打悲情牌、不威脅」

▲阿本曾當過高階主管，朋友詢問他如何跟老闆談加薪，阿本給出3點建議，強調不能打悲情牌或是用威脅的。（圖／阿本IG）
▲阿本曾當過高階主管，朋友詢問他如何跟老闆談加薪，阿本給出3點建議，強調不能打悲情牌或是用威脅的。（圖／阿本IG）

記者薛羽彤／綜合報導

男星阿本從《模范棒棒堂》出道，曾演過《18禁不禁》、《黑糖群俠傳》讓人印象深刻。2016年他轉往幕後發展，還一度當上動畫公司總經理，直到近年才重返螢光幕前，開始上節目，近日他在社群上討論職場問題，朋友詢問他如何跟老闆要求加薪，阿本實際分析給出3點建議，說明職位規劃、過去成績，以及想要多少薪水。

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▲阿本坦言因為上《小姐不熙娣》小S給他的反應，讓他很放心。（圖／阿本IG）
▲阿本近年回歸螢光幕前。（圖／阿本IG）
阿本近日在社群上分享，由於他曾轉做幕後工作當過高階主管，有朋友詢問他工作上的建議，他透露朋友從事業務性質的工作，因為被換了新的業務拓展領域，業績受到影響底薪又被降低。阿本朋友向他討論如何讓老闆加薪，朋友原本打算打悲情牌「養家有困難」，加上半威脅「不加薪就要離職」，阿本聽完給出建議表示並不認同此作法。

▲阿本曾當過高階主管，他對於朋友工作上的疑問給出建議。（圖／阿本IG）
▲阿本曾當過高階主管，他對於朋友工作上的疑問給出建議。（圖／阿本IG）
阿本表示，「悲情牌終究是每個人有自己生活需要面對的問題，老闆運營還是得從全面的資源分配來看」，所以不建議；至於威脅更不適合，「要提離職，真的就要做好離開的準備，就算留下來，公司肯定也會開始找替代人選，因為你變成不定時炸彈，公司總不能因為某人突然離開就被影響。」

阿本以曾經當過主管的角度，給朋友3點建議，「說明在現有職位上的未來規劃」、「說明過去曾做到的成績」、「你要多少錢！就明講！不要不好意思！」最後阿本補充，若大家發現列舉前2點有困難，那就該反思自己，「如果你是老闆，我想不論是誰應該很難為對公司沒貢獻、對公司未來沒有想法的人加薪嗎？」

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