中和摩鐵驚傳命案！7歲、11歲童明顯身亡　警方逮涉案生母調查中

中和小姊弟遭枕頭悶殺！法醫驗疑生前遭餵毒　閨蜜恐供毒給2寶媽

▲新北市中和一對小姊弟14日遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案，全案今（15）日有重大進展，法醫發現2名孩童生前疑似遭到餵毒。（圖／翻攝畫面）
▲新北市中和一對小姊弟14日遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案，全案今（15）日有重大進展，法醫發現2名孩童生前疑似遭到餵毒。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新北市中和一對小姊弟14日遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案，全案今（15）日有重大進展，法醫發現2名孩童生前疑似遭到餵毒，警方也曾在案發現場找到K他命，據了解徐女有毒品前科，疑提供毒品給蘇女，目前被警方帶走偵訊，釐清是否涉案。

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蘇女在母親節（12日）深夜11時許，搭乘計程車載著兩個孩子入住摩鐵，致電徐女告知與兒女入住，請她買些餅乾及零食前來。13日晚間徐女抵達探望母女3人，得知蘇女經濟狀況不是很好，也感受蘇女精神狀況也不太穩定，待了約一個小時後離去，後續徐女在14日下午2時許，再度到訪摩鐵，卻發現2個孩子已死亡，全案才曝光。

根據警方調查，蘇女當天先飲酒後再吸食K他命，徒手將9歲女兒死後，再對兒子動手，蘇女手腕上佈滿兒女的抓痕，原先蘇女也打算輕生，不過體力耗盡，精神不佳呆坐3小時無法動手，直到徐女抵達，赫然發現兩名兒女的遺體皆已發紫。

▲中和摩鐵命案。（圖／翻攝記者爆料網）
▲新北市中和一對小姊弟14日遭36歲蘇姓母親用枕頭悶殺。（圖／翻攝記者爆料網）
檢方今天會同法醫相驗，發現小孩生前疑似遭到餵毒，蘇女入住時，曾有1男1女訪客來找蘇女，後續查出是徐女與徐女前夫，徐女有毒品前科，檢警懷疑兩人提供毒品給蘇女，已將他們帶回偵訊釐清案情。

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