中和小姊弟遭枕頭悶殺！法醫驗疑生前遭餵毒　閨蜜恐供毒給2寶媽

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根據警方調查，蘇女當天先飲酒後再吸食K他命，徒手將9歲女兒死後，再對兒子動手，蘇女手腕上佈滿兒女的抓痕，原先蘇女也打算輕生，不過體力耗盡，精神不佳呆坐3小時無法動手，直到徐女抵達，赫然發現兩名兒女的遺體皆已發紫。
檢方今天會同法醫相驗，發現小孩生前疑似遭到餵毒，蘇女入住時，曾有1男1女訪客來找蘇女，後續查出是徐女與徐女前夫，徐女有毒品前科，檢警懷疑兩人提供毒品給蘇女，已將他們帶回偵訊釐清案情。
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