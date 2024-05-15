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大谷翔平因水原案件睡不飽　轟特大彈坦言有遺憾：以為會打進海裡

▲大谷翔平本季12轟出爐，超大號全壘打差點飛進海裡，狂飛135.9公尺。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本季12轟出爐，超大號全壘打差點飛進海裡，狂飛135.9公尺。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在今（15）日對陣舊金山巨人隊之戰，以「第2棒指名打擊」先發出賽，儘管背部緊繃的情況尚未100％恢復，但他仍然擊出一支特大號全壘打，迎來本季第12轟，且全場5打數3安打、貢獻2打點，差一點繳出完全打擊。對於這一轟沒有形成「Splash Hit」，大谷坦言有一點遺憾。

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大谷翔平在4局上擊出相隔6場比賽以來的本季第12轟，雖然擊球初速高達182.5公里，飛行距離為446英尺（約135.9公尺），是一支特大號的全壘打，但最終小白球落在右外野看台區，並未掉進麥考維灣（McCovey Cove），形成巨人主場特有的「Splash Hit」。

未能形成「Splash Hit」　大谷坦言遺憾

「Splash Hit」是指巨人隊主場甲骨文球場右外野的「麥考維灣」（McCovey Cove），每當場外全壘打球掉進麥考維灣後，就會濺起水花，因此得名。

自2000年該座球場正式啟用以來，已經出現166次Splash Hit，但至今還沒有日本選手成功挑戰，大谷翔平被認為是最有希望打出這一歷史性全壘打的日本球員。

大谷翔平表示：「擊球瞬間以為會飛出去，但最後還是沒有飛出場外，感覺有點遺憾，不過如果有機會，我會再努力。」談到甲骨文球場，大谷稱讚道：「這是個很有歷史性的球場，我個人非常喜歡這種風格，感覺很漂亮。」

此役是大谷翔平本季第7次繳出3安猛打賞，打擊率也上升至.361。自開季以來，大谷已累計擊出12支全壘打和29分打點，攻擊指數（OPS）達到1.107，並以61支安打領先全大聯盟。

水原一平竊錢案　大谷睡眠問題已好轉

此外，大谷翔平也在受訪時提到前翻譯水原一平的事件，他表示，因為水原一平的關係，一開始有睡眠不足的問題，但現在已經好轉，「剛開始發生很多事情，連續好幾天睡不飽，但最近睡眠時間很多，每天都能專心打球。」

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