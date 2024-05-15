想學好中文！新加坡新任總理今接棒 透露妻子和自己曾大感意外
新加坡總理李顯龍即將於今（15）日晚間近八點交棒給下任總理黃循財，他也即將成為新加坡開國以來的第四位總理。這位出身於平民家庭，並且和開國元首李光耀的家族並無直接關係的新任總理，受到民眾熱烈的討論。他在近期受訪時坦言接到任命指示時，自己和妻子都大感意外。
國際中心賴正琳／綜合報導
他在接受《聯合早報》專訪時說，加入第四代團隊後，當時預定接班人是前副總理王瑞杰，但他在2021年以健康因素請辭。內部隨即進行新人選推舉，經過人民行動黨前主席許文遠諮詢19名部長與資深政界顧問後，有15人推舉黃循財接班，最終就在2022年4月由李顯龍正式公開宣佈為繼位總理。
他說當下自己與妻子呂子蕊都感到非常意外，「當我回家告訴妻子時，她也感到意外，雖然其實已經有了心理準備，因為她知道我也是這個推選過程的一員。當初參與時，我們就決定會接受任何結果。」
對於未來期望，黃循財透露從小接受新加坡教育，雖然出生於華人家庭，但不太會講華語，自己這段時間一直在積極學習華語和馬來文，希望在上任後也能流利地使用這兩種語言進行溝通和訪問。
據悉，黃循財的父親來自海南島，1940年代移居大馬後再落戶新加坡，母親則是新加坡小學教師。對於成為總理後會不會擔憂外界過度關注自己的家人，黃循財說如果外界有意想認識和了解他，他非常樂意公開和告知，「但不應該把家人捲進來，畢竟選擇踏入政壇的人是我，並不是我的家人。」