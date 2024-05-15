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Energy為〈Here I Am〉MV狂跳30次！出動千萬超跑　首播時間曝光

▲Energy（左起，TORO、書偉、牛奶、坤達、阿弟）最新霸氣舞曲〈Here I Am〉MV拍攝，動用兩千萬超級跑車作為Energy座駕。（圖／相信音樂提供）
▲Energy（左起，TORO、書偉、牛奶、坤達、阿弟）最新霸氣舞曲〈Here I Am〉MV拍攝，動用兩千萬超級跑車作為Energy座駕。（圖／相信音樂提供）

記者施以慧／綜合報導

超殺男團Energy在強勢回歸歌壇後，創造許多Energy現象，5月5日舉辦的唯⼀⼀場簽唱會，更是湧進破5千人擠爆信義區，業界也驚呼好久沒看到這樣盛大的簽唱會場面，簽唱會從下午4點演唱，一路簽到半夜3點，狂簽11小時，甚至7月27、28日舉辦在台北小巨蛋演唱會，門票更是全面秒殺完售！新曲〈Here I Am〉MV更是不馬虎，找來價值2000萬元的超跑作為Energy的座駕，讓場景顯得更加壯闊、磅礡，但團員也坦言大家為了這些帥氣鏡頭，更是在同個段落反覆重跳30多次，直接大飆汗！而這首最新霸氣舞曲〈Here I Am〉也將再今（15日）晚八點首播。

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▲Energy最新霸氣舞曲〈Here I Am〉今晚八點首播。（圖／相信音樂提供）
〈Here I Am〉由金曲詞王葛大為作詞，陳又齊與神曲製造機JerryC作曲，歌名〈Here I Am〉強烈宣示走過分合之後重新站上舞台，「我們已到齊連你也算在內」召喚歌迷們集合，Energy22年傳奇重返光榮的時刻，必須是五個人加上你！編曲中鋪墊強烈的低音節奏，前奏加入整齊的踏步聲及警報聲響，以雄壯的音樂畫面建構出Energy整裝待發的舞台感，為了〈Here I Am〉的舞蹈段落不同鏡位、服裝與攝影動線的拍攝，Energy反覆重跳舞蹈段落30幾次。

▲宣示戰無不勝的Energy，將要站上舞台攻克眾人的心。（圖／相信音樂提供）
▲宣示戰無不勝的Energy，將要站上舞台攻克眾人的心。（圖／相信音樂提供）
MV導演伍致綸坦言Energy是自己年輕時的像，為了襯托Energy的帥勁，找來一台價值約2000萬的 Ferrari F8  Tributo超跑作為Energy的座駕！而拍攝MV的鏡頭則是指定使用好萊塢愛用的電影寬螢幕變形鏡頭Anamorphic Lens，在散景上的光暈會呈現橢圓形讓畫面看起來更為夢幻，還有拍攝到逆光畫面時會有直線條銳利的光效，導演用這顆厲害的鏡頭來拍攝Energy帥氣的舞蹈動作，畫面看起來更為炫目！

而洗腦神曲還有這首〈星期五晚上〉，推出後在網路社群瘋傳狂跳，從小朋友、學生、上班族、老人都在跳，也從健身房、辦公室、跳到旅遊勝等，成為全民運動！影響力甚至跨出音樂圈，連非綜藝類的談話節目都討論〈星期五晚上〉的「E16蹲」，被泌尿科醫師認證有助身體健康對「性福」加分，話題性十足！

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