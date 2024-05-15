連中2次樂透頭獎！幸運女「10週內」爽領4187萬回家 身份公開了
真的是天選之人！日前在美國有位幸運女子，在短短的10週之內，就連續中兩次樂透頭獎，總共贏得200萬美金（約新台幣6441萬），扣完稅後還有130萬美元（約新台幣4187萬）能一次領回家，其身份被彩券公司公布後，幸運遭遇也引發討論。
記者潘毅／綜合報導
位於美國東岸的麻薩諸塞州近期發生了堪稱奇蹟的事件，當地彩票公司所推出的100X Cash刮刮樂，在5月1日時100萬美金頭獎（約新台幣3220萬）被領走，幸運得主是來自「珠寶之城」阿特爾伯勒（Attleboro）的克里斯蒂娜 (Christine Wilson)。
不過當克里斯蒂娜 (Christine Wilson)現身時，卻讓彩券公司的人員都嚇了一跳，因為克里斯蒂娜才剛在今年2月23日，領走了另一種刮刮樂「終生百萬」的100萬元頭獎。
短短10週之內，克里斯蒂娜再度成為樂透頭獎幸運兒，真的可以堪稱奇蹟發生。而克里斯蒂娜兩次的頭獎，都選擇一次領完，可以獲得65萬美元，兩次加起來則是130萬美元（約新台幣4187萬）。
克里斯蒂娜透露，自己先前一次中頭獎後，已經花錢購買了一輛全新的跨界休旅車，如今才剛過2個月又再度中獎，這次她打算將獎金全部存下來。開出頭獎的超市 Family Food Mart，也因此幸運獲得1萬美元分紅。