SHINee溫流想粉絲了！大病初癒後宣布來台 見面會時間曝光
各位真的久等了，溫流不但回來，且還要前進高雄與台灣粉絲相見！充電後完美回歸，SHINee溫流不但與隊友會合舉辦演唱會，自己也將展開繼韓國與日本之後的亞洲五個城市的見面會「2024 ONEW FANMEETING 'GUESS！'」，台灣場則選在7月13日於高雄流行音樂中心，他在上月復出後隨即展開一連串的活動，更對所有粉絲喊話「讓大家擔心了，我有好好的恢復健康！」
記者施以慧／綜合報導
重新出發的溫流，迫不及待的規劃了「2024 ONEW FANMEETING 'GUESS！’」見面會，韓國場賣到加場之外，6月還要前進日本的大阪與橫濱，這是溫流出道16年以來首度舉辦見面會，取名為「GUESS!」除了要持續挑戰新事物之外，同時也是溫流想要開拓屬於自己的道路。
日前溫流出席活動，被問到演藝生涯進入新章節有何計劃，溫流表示「因為是全新的開始，想要跟大家創造新的回憶之外，當然也有在準備新專輯。」更強調有機會的話想要與大家見面，也因此才舉辦個人見面會；2024 ONEW FANMEETING IN TAIWAN <GUESS!> 高雄場確定於7月13日（六）在高雄流行音樂中心舉行，票價、售票日等更多詳情請密切鎖定主辦單位星月文創官方臉書專頁。
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