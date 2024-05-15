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青春影展開跑！5/16起高市電影館青春放映

▲2024青春影展5/16開跑，共9場放映，集結32部全台學生最佳作品，以及特別放映金馬動畫導演王登鈺和《小曉》導演靳家驊的金獎短片作品。（圖／高市電影館提供）
▲2024青春影展5/16開跑，共9場放映，集結32部全台學生最佳作品，以及特別放映金馬動畫導演王登鈺和《小曉》導演靳家驊的金獎短片作品。（圖／高市電影館提供）

記者黃文德／高雄報導

2024青春設計節「青春影展」5/16開跑，5/16至5/19期間、在高雄市電影館3樓經典影廳舉辦，共9場放映、集結32部全台學生最佳作品，以及特別放映金馬動畫導演王登鈺和《小曉》導演靳家驊的金獎短片作品，5/18連續四場每場皆有映後座談。9場放映場次皆免費索票入場，即日起於Accupass與高雄市電影館1樓服務台索取。

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2024青春影展特別策劃「焦點導演」單元，為影迷介紹金獎導演王登鈺和靳家驊的短片創作歷程。青春影展選映《金魚》、《一分為二的世界》、《幽暗小徑的鬼》三部王登鈺代表短片，從男孩的成長過程，逼視社會體制的反烏托邦，照映白色恐怖受難者施水芳的故事，一窺台灣動畫短片的精彩實力。

青春影展選映靳家驊的創作短片《女兒練習題》與《大吉》，皆以家庭故事切入婚姻、懷孕、成家等人生大事，並逼視心智障礙、死刑等社會議題，充滿人性感動與反思。靳家驊導演專題將於5/18 16:00放映，導演將蒞臨現場主講映後座談。

2024青春影展32部入圍作品放映，選錄20部影視與12部動畫短片，義守大學《馬來亞虎》與《隔河》展現南部學子的創作實力，馬來西亞導演蘇智雄《馬來亞虎》，以家鄉原生種老虎的故事，隱喻父子親情困境；許聖宗導演的《隔河》獲「高雄拍」計畫獎助，鄭有傑與吳至璿之間的父子關係令人動容，也反射高雄港區藍領工人的家庭現實。甫於金穗獎拿下評審團特別獎的《我們沒有問題》以一對同居戀人在週末早晨的爭吵，展開兩人看似沒問題，卻各有真相的情感關係。

甫獲金穗獎最佳學生動畫的《好好拜拜》，獻上獅子頭、白斬雞等各式供品，以清淡詼諧的筆觸面對生命中最沉重的死亡，展現青年世代面對生死的生命觀。國立台南藝術大學、台南大學、崑山科大等南部動畫系所學生推出《棉被山》、《姊弟》、《海鮮罐頭工廠》、《像我這樣的白芝麻》、《線》等作品，中正大學資訊工程系研究生李瑞恆的《釋魂者》，更以非動畫本科系的身分，帶來驚奇連連的樂高動畫，非常吸睛。

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