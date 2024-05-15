別上她的當！徐巧芯穿法袍拿魔杖質詢 溫朗東：裝可愛的和兵之計
國民黨立委徐巧芯今（15）日在立法院質詢外交部長吳釗燮，穿上哈利波特法袍、手執魔杖，引起討論。然而名嘴溫朗東卻提醒，這只是徐巧芯「裝可愛」的和兵之際，只要對手露出破綻，徐巧芯就會繼續窮追猛打。
政治中心/綜合報導
徐巧芯近日捲入台捷外交密件風波，遭外交部提告「洩密罪」，並多次與外交部長吳釗燮隔空交火。由於今日是吳釗燮在蔡政府任內最後一次以外交部長的身分到立法院進行專案報告與被詢，兩人在會前上演「先禮後兵」，互相握手致意。然而徐巧芯在質詢前穿上「哈利波特」的法袍，手執魔杖，稱呼吳釗燮為「魔法部長」，因而引起討論。
名嘴溫朗東在臉書發文表示，徐巧芯質穿法袍，拿魔杖，送蜜餞，都是和兵之計，「裝可愛，顯青春，表達善意，打打停停的兩手策略」－－情勢不對時先談和示弱，對手露出破綻時再窮追猛打。
溫朗東指出，徐巧芯問政不行，「炒話題，看風向，造人設是一流共產黨水準」，而近日與徐巧芯開撕的新北市議員呂家愷是國民黨，遇到這種徐巧芯這種老共打法，「國共對決，必敗無疑」。
溫朗東進一步提醒，本週六四叉貓（劉宇）在徐巧芯住家外的集會遊行，要去的朋友要特別小心，因為徐巧芯巴不得產生「外來網友 vs 在地里民」的衝突，以塑造自己是地方民意代表的正當性。
溫朗東最後強調，遇到徐巧芯這種頑強的對手，「我們只能放寬芯，靈活戰術，保持健康，長期抗戰」。